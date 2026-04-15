앤 헤서웨이, 유재석 보자마자 "전날 광고에서 봤다" ('유퀴즈')

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 앤 해서웨이가 유재석을 알아 보고 반가워 했다.

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15일 저녁 8시 45분 방송되는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭(연출 허강석 김지영, 작가 이언주)' 339회에는 영화 '악마는 프라다를 입는다 2'의 두 주인공 메릴 스트립과 앤 해서웨이가 출연한다.

20년 만에 돌아온 영화 '악마는 프라다를 입는다 2'의 주역 메릴 스트립과 앤 해서웨이와의 만남도 기대를 모은다. 전 세계 최초 한국 개봉을 앞두고 편집장 미란다의 사무실을 연상시키는 공간에서 뜻깊은 만남이 이뤄질 예정.

특히 앤 해서웨이는 유재석을 보자마자 "전날 광고에서 봤다"며 반가움을 드러내며 등장부터 웃음을 전한다.

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메릴 스트립과 앤 해서웨이는 20년 만에 속편으로 돌아온 소감은 물론, 배우부터 제작진까지 시즌1과 동일했던 촬영 현장에 대해 "옛 친구들을 다시 만난 기분"이라며 남다른 감회를 전한다. 메릴 스트립이 미란다를 연기하며 벤치마킹한 뜻밖의 인물을 비롯해, 앤디 역의 9순위 후보였던 앤 해서웨이의 캐스팅 비화 등 영화 비하인드도 흥미를 더할 예정이다.

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그동안 몰랐던 두 글로벌 스타의 진솔한 이야기도 만나볼 수 있다. 총 408번 노미네이션, 205개의 트로피를 품에 안은 할리우드의 전설 메릴 스트립은 유재석도 감명 깊게 본 영화 '매디슨 카운티의 다리'의 엔딩 장면에 대한 이야기부터, '여배우는 마흔까지만 매력적이다'라는 업계의 편견 속에서 커리어의 한계를 느꼈던 솔직한 심경까지 털어놓는다.

폭넓은 연기 스펙트럼으로 사랑받아온 앤 해서웨이 역시 어머니를 따라 배우의 길을 걷게 된 계기와 함께 20대와 40대를 지나며 달라진 배우로서의 자세와 가족을 향한 깊은 진심을 전한다. 어디에서도 들어볼 수 없었던 두 사람의 이야기가 시청자들을 찾아갈 예정이다.

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한편 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'은 매주 수요일 저녁 8시 45분에 방송된다.

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olzllovely@sportschosun.com