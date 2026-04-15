"구준엽 재산 다툼 NO, 故 서희원 영혼 그리며 나아져"…처제 서희제가 전한 근황

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[스포츠조선 백지은 기자] 클론 구준엽의 근황이 전해졌다.

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서희제는 최근 자신이 모델로 활동하고 있는 화장품 홍보 행사에 참석했다. 그는 매체 인터뷰에서 형부 구준엽의 근황을 전해 눈길을 끌었다. 서희제는 "(형부를) 초대하고 싶었지만 큰 관심을 보이지 않았다. 그는 그림 그리기에 집중하고 있다. 주로 언니를 주제로 그림을 그리고 단순 스케치에서 벗어나 유화를 그리고 있다. 항상 내게 그림을 보여주는데 정말 비슷해서 놀랐다. 심지어는 언니의 눈빛과 영혼까지 그려냈다"고 말했다.

이어 "솔직히 이 작품들이 집에만 소장되기엔 아쉬워서 전시하려는 생각을 했다. 언니를 가장 사랑하는 형부가 그린 언니를 많은 분들이 볼 수 있길 바란다"고 덧붙였다.

서희제는 본인이 진행하는 프로그램에 구준엽을 게스트로 초대할 것이냐는 질문에 "형부를 곤란하게 하고 싶지 않다. 지금 자신의 세계에서 잘 지내게 하고 싶다. 매주 저녁을 먹는데 그의 눈은 빛나고 있다. 나도 형부에게 농담을 할 수 있고, 형부도 웃을 수 있다. 정말 점점더 좋아지고 있다"고 말했다.

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다만 재산 문제로 구준엽이 장모와 갈등을 빚었다는 루머에 대해서는 "전혀 그런 일이 없다. 우리 가족은 더욱 끈끈해졌고 서로 사랑하고 있다"고 못 박았다.

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구준엽과 고 서희원은 2022년 20여년 만에 재회해 결혼했다. 그러나 서희원은 지난해 2월 일본 여행 중 독감으로 인한 급성 폐렴 합병증으로 사망했다. 이후 구준엽은 활동을 모두 중단하고 서희원의 유해를 안치한 금보산을 매일 찾아 애도를 표하고 있다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com