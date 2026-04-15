메릴 스트립, 할리우드 충격 현실 폭로..."여배우는 40대면 끝"

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[스포츠조선 김수현기자] 할리우드의 전설 메릴 스트립이 마흔에 찾아온 위기에 대해 고백했다.

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15일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 영화 '악마는 프라다를 입는다 2'의 두 주인공 메릴 스트립과 앤 해서웨이가 출연했다.

메릴 스트립은 '마흔에 커리어가 끝났다' 생각했다고. 그는 "제가 마흔이 됐을 때 세 번 연속으로 '마녀' 역할을 제안 받았다"

그때 직감했다. 우리 업계에서는 여배우에 대한 오랜 편견이 있었다. 입 밖으로 내가 좀 거친 말일 수 있는데 '여배우는 마흔까지만 매력적이고 그 뒤론 끝'이라는 식이다"라 했다.

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메릴 스트립은 "마흔이 되면 끝났다고 보고 배우를 활용할 줄 모르는 거다. 그저 마녀나 악당, 기괴한 캐릭터로만 썼다"라고 한탄했다.

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이어 "엄마 역할도 주인공 곁에 머무는 조연 정도였다. 사실 커리어가 끊겼다고 생각한 적이 정말 많다. 배우는 늘 임시 실업자 상태니까. 작품을 마칠 때마다 임시 실업자 상태다. 작품을 마칠 때마다 진짜 끝났구나' 싶다"라 해 유재석을 놀라게 했다.

앤 헤서웨이 역시 "'이정도면 잘했어! 운이 좋았네!' 하고 마음을 비운다"라고 공감했다.

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유재석은 "두 분이 백수라고 하니까 당황스럽다. 세계적인 스타분들이"라면서도 "하긴 저희가 그렇다. 프리랜서다 보니까"라고 공감했다.

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메릴 스트립은 "요즘은 온 세상이 프리랜서다. 늘 유연하게 움직이고 변화에 적응할 준비를 해야 한다"라 소신을 밝혔다.

40대에 찾아온 고비를 극복한 메릴 스트립은 "중요한 점은 스스로를 틀에 가두지 않은 거다. 목표를 이루지 못했다고 인생이 무너졌다 느낄 필요 없다. 툭툭 털어버릴 줄 알아야 한다. '그럴 수있지' 하고 내일을 시작해야 한다"라고 털어놓았다.

shyun@sportschosun.com