31기 현숙, 2일 차에 돌연 퇴소 "집에 일 있어 복귀해야" ('나는솔로')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] '나는 솔로' 최초로 중도 퇴사자가 나왔다.

Advertisement

15일 방송된 SBS Plus·ENA '나는 솔로'('나는 SOLO)에서는 첫 데이트를 통해 본격적인 상대 탐색에 나선 31기 솔로 남녀의 모습이 공개됐다.

이날 데이트 신청은 남자들이 했다. 영수의 데이트 신청에는 정숙이, 영호는 옥순이, 영식은 정희가 응했다. 상철의 데이트 신청에는 정숙과 현숙이, 경수에게는 영자와 순자가 움직였다. 영철과 광수는 아무도 선택하지 않아 고독 정식을 먹어야 했다.

영식과 정희는 데이트 후 서로에게 더욱 호감을 가졌다. 상철, 정숙, 현숙이 데이트 장소로 향할 때 현숙에게 전화 한 통이 걸려왔다.

Advertisement

현숙은 전화를 받자마자 "어 아빠. 중간에 가야 한다고 말씀드려야 할 것 같다"라고 말했다. 식당에 도착한 후에는 "급하게 부모님에게 연락을 받았는데 집에 일이 생겨서 집에 복귀해야 될 것 같다. 죄송합니다. 들어가 보겠습니다"라며 갑작스레 퇴소를 선언했다. 그렇게 현숙은 곧바로 차를 타고 솔로나라르 떠나 눈길을 끌었다.

Advertisement

joyjoy90@sportschosun.com