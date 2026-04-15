맹승지, '언더붑 비키니' 노출 사고 "수영하다 올라가, 진짜 당황"

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[스포츠조선 정유나 기자] 개그우먼 맹승지가 언더붑 비키니 착용 중 겪은 노출 해프닝을 솔직하게 털어놓으며 눈길을 끌었다.

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15일 유튜브 채널 '노빠꾸 탁재훈'에는 맹승지가 게스트로 출연한 영상이 공개됐다.

영상에서는 화제를 모았던 맹승지의 비키니 사진들이 공개했다.

이때 탁재훈은 한 사진을 보고 "누구 거를 빌려 입었냐"고 물었고, 맹승지는 "언더붑이다. 일부러 밑가슴을 드러낸 것이다. 의도된 노출이다"라 설명했다.

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이에 신규진은 "수영을 잘하지 못하면 큰일 나겠다"고 말했고, 맹승지는 "진짜 올라간 적이 있었다. 저도 많이 당황했다"고 답해 눈길을 끌었다.

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이어 맹승지는 '비키니 사진을 찍을 때 가장 신경 쓰였던 부위'를 묻는 질문에 "가슴에 많이 신경 썼다. 더 커 보이게 찍으려고 한다. 각도에 따라 어떻게 보면 진짜 절벽 같이 나오고, 어떻게 보면 되게 커 보인다"고 솔직하게 털어놨다.

또한 맹승지는 "잘 나온 사진만 골라 올린다"면서 "SNS에 비키니 사진을 올리자 폭발적인 반응을 얻었다. 한 달 조회수가 7200만 회였다. 세계 각국의 인플루언서들에게 DM이 왔다"고 전했다.

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jyn2011@sportschosun.com