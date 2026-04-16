[공식] '개그콘서트', 어린이날도 웃음 책임진다 "전체관람가 특집"

사진 제공=KBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] '개그콘서트'가 3년 연속 어린이날 특집을 준비한다.

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KBS2 '개그콘서트' 측은 16일 "오는 29일 녹화는 어린이날 특집으로 진행하며 현재 방청 신청을 받고 있는 중이다"라고 밝혔다.

평상시 '개그콘서트'는 만 15세 이상 방청할 수 있지만, 어린이날 특집 '개그콘서트'는 어린 시청자들도 함께 볼 수 있도록 전체 관람가 공연으로 진행한다. 본 방송 역시 가족 모두 함께 볼 수 있도록 시청 등급을 전체 관람가로 낮춘다.

'개그콘서트' 어린이날 특집은 2024년 처음으로 시도돼 올해로 3년째다. '개그콘서트'를 방청하고 싶다고 한 어린이 시청자의 편지가 특집 기획의 주춧돌이 됐다.

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어린이날 특집은 남녀노소 모두 즐길 수 있는 공개 코미디라는 '개그콘서트'의 본래 취지를 되살렸다는 호평을 받았다. 지난해에는 종영했던 '금쪽 유치원'이 깜짝 부활했고, 개그맨들의 자녀들이 특별 출연해 세대를 초월한 웃음을 선물했다.

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제작진은 "올해도 온 가족이 함께 웃을 수 있는 자리를 만들 수 있게 돼 '개그콘서트' 구성원 모두 기대하고 있다"며 "올해도 어린이 관객들의 눈높이에 맞으면서 어른들도 함께 즐길 수 있는 코너들을 준비하고 있으니 많은 관심 부탁드린다"고 전했다.

한편, 어린이날 특집 방청 신청은 '개그콘서트' 공식 홈페이지에서 할 수 있다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com