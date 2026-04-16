고우림♥김연아 오작교, 장모님이었다..“결혼 전부터 내 팬, 아내가 먼저 연락해줘” (‘전현무계획3’)

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 포레스텔라의 고우림이 아내 김연아와의 첫 만남을 회상했다.

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16일 MBN '전현무계획3' 측은 '"연아씨 처음 만났을 때…" 달달한 이야기의 비밀은?'이라는 제목의 선공개 영상을 업로드 됐다. 영상에는 포레스텔라 완전체 출연이 예고돼 기대를 모았다.

이날 방송에서 전현무는 강형호에게 "포레스텔라 활동 중 결혼한 거냐"고 물었고, 강형호는 "맞다. 결혼한 지 2년 됐다"고 답했다. 이에 멤버들은 각자 1년 차 간격으로 결혼했다는 사실을 전하며, 막내 고우림이 어느덧 결혼 4년 차로 '기혼 선배'가 됐다고 밝혀 웃음을 자아냈다.

이어 고우림은 아내 김연아와의 첫 만남을 떠올렸다. 그는 "아이스쇼를 준비 중이셨는데, 그 갈라쇼에 저희가 축하 무대로 초대됐다"며 "장모님께서 포레스텔라의 노래를 좋아해 주셨다"고 말했다.

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당시 김연아는 포레스텔라의 CD에 사인을 받기 위해 멤버들을 직접 찾아왔다고. 고우림은 "저희 대기실로 오셨고, 그때 처음 눈이 마주쳤다"며 "설레면서도 굉장히 특별한 감정을 느꼈다"고 회상했다.

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하지만 담담한 그의 말과 달리, 멤버들의 증언은 달랐다. 강형호는 "우리는 얘가 미친 줄 알았다"고 당시를 떠올리며 "지금 생각해 보면 운명이었던 것 같다"고 덧붙였다.

또 전현무가 "첫 만남 이후 어떻게 이어졌냐"고 묻자, 고우림은 "당시 리더 민규 형이 연아 씨와 식사 자리를 잡았는데, 그날이 제 생일이었다"고 밝혔다. 이어 "연아 씨가 먼저 '우림 씨 생일이냐'고 DM(다이렉트 메시지)을 보내주셨고, 그때부터 연락을 주고받게 됐다"고 덧붙였다.

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한편 '전현무계획3'은 매주 금요일 오후 9시 10분 방송된다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com