문근영, 희소병 투병 후 후덕해진 비주얼 "몸 커지면서 마음도 커져"(유퀴즈)

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 문근영이 한층 밝아진 모습으로 돌아왔다.

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15일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 339회 말미에는 '영원한 국민 여동생' 배우 문근영의 출연 예고가 공개됐다.

이날 MC 유재석은 "우리들의 영원한 국민 여동생 문근영 씨가 건강한 모습으로 돌아왔다"며 따뜻하게 맞이했다. 이에 문근영은 "그 사이에 마흔이 됐다"고 근황을 전한 뒤, "저 '어린 신부' 국민 여동생입니다"라고 재치 있게 덧붙이며 특유의 유쾌한 입담으로 현장을 웃음으로 물들였다.

특히 그는 지난 투병의 시간을 솔직하게 돌아보며 깊은 인상을 남겼다. 문근영은 2017년 오른팔에 갑작스러운 통증을 느껴 병원을 찾았고, 결국 급성구획증후군 진단을 받았다. 이후 네 차례에 걸친 수술을 견디며 긴 치료의 시간을 보냈고, 마침내 2024년 완치 소식을 전하며 많은 이들의 응원을 받았다.

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그는 당시를 떠올리며 "골든타임이 이미 지나 괴사가 시작됐을 수도 있는 상황이었다"며 "그래서 긴급 수술을 받게 됐다"고 털어놨다. 이어 "수술 후 '엄마, 나 마음 놓고 쉴 수 있어서 너무 좋아'라고 말했다고 하더라"고 전해, 절박했던 순간 속에서도 오히려 쉼을 받아들였던 담담한 태도로 뭉클함을 자아냈다.

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무엇보다 눈길을 끈 건, 고된 시간을 지나오고도 여전히 잃지 않은 그의 유쾌함이었다. 문근영은 회복의 시간을 회상하며 "몸이 커지면서 마음도 커진 건지 모르겠다"고 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 만들었다. 이어 "좀 더 익사이팅하면서도 재미있게 보낼 수 있을 것 같다"며 40대를 향한 기대와 설렘을 드러냈다.

한편, tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'은 매주 수요일 밤 8시 45분 방송된다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com