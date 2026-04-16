'1위-1위-1위-1위-1위-1위' 골글은 두번째 문제, 몸값 오르는 소리 들린다

15일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 두산의 경기. SSG 박성한이 수비를 하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.15/

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[스포츠조선 나유리 기자]SSG 랜더스 박성한이 시즌 초반 리그를 폭격하고 있다. 홈런과 도루를 제외한 거의 모든 부문에서 타격 상위권을 휩쓰는 중이다.

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박성한은 현재 KBO리그에서 가장 감이 좋은 타자다. 15일까지 15경기에 출전해 54타수 26안타 타율 4할8푼1리에 1홈런 15타점을 기록 중이다. 출루율이 0.600, 장타율이 0.741에 OPS가 무려 1.341에 달한다. 득점권 타율도 믿기지 않는 수치인 0.625에 해당한다.

시즌 개막 이후 무안타 경기가 한번도 없다. 전 경기 안타 행진을 이어가고 있는 박성한은 현재 타격 지표에서도 거의 전 부문 최상위권에 올라있다. 15일 기준으로 리그 타율 1위고, 현재까지 규정 타석을 채운 타자 가운데 4할이 넘는 선수는 박성한과 삼성 류지혁(0.434), 두산 박준순(0.408)까지 3명 뿐이다.

최다 안타 부문에서도 26개로 한화 페라자, 삼성 류지혁(23안타)을 제치고 1위고, 출루율, 장타율도 리그 1위다. 2루타도 9개로 리그 1위에, OPS 역시 1위, 최다 볼넷마저 1위를 기록 중이다. 최다 루타는 LG 오스틴과 더불어 공동 1위다. 1위는 아니어도 타점 부문 역시 리그 핵심 타자들과 어깨를 나란히 하며 4위에 이름을 올리고 있고, 득점 또한 공동 2위권이다.

15일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 두산의 경기. 6회말 1사 3루 SSG 박성한이 적시타를 날리고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.15/

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그야말로 홈런, 도루 제외 거의 전 부문 1위라고 봐도 무방한 정도의 성적이다. 그냥 안타를 많이만 치는 게 아니라, 득점권 찬스 상황에서도 많이 나오고, 장타까지 골고루 치면서 심지어 볼넷도 많이 고르는 '눈야구'까지 잘하고 있다는 사실이 놀라울 따름이다. 이미 오랜 시간 SSG의 주전 유격수로 자리를 잡은 박성한이지만, 올해는 데뷔 이후 가장 대단한 시즌 스타트에 성공했다.

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물론 지금의 성적이 얼마나 오래 유지될지는 누구도 장담하지 못한다. 특히 타격은 사이클이 있기 때문에, 언제 어떻게 슬럼프가 찾아올지는 모를 일이다.

그러나 "특별히 바뀐 게 없다"고 말하는 그가 얼마나 시즌 준비를 잘했는지가 결국 성적으로 증명되고 있는 셈이다.

11일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. SSG 박성한이 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.11/

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박성한은 지난해 시즌 종료 후 대표팀 평가전에서 갈비뼈 골절 부상을 당했다. 그 때문에 시즌 준비도 조금 천천히 시작했다. 갈비뼈가 아물 때까지 움직이지 못했기 때문에 운동도 평소보다 늦게 시작했고, 스프링캠프에서도 페이스를 조절하며 천천히 끌어올렸다. 시범경기까지도 컨디션이 완전히 올라오지는 않은 모습이었다.

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그런데 막상 시즌 개막을 하고나서는 리그에서 가장 무서운 타자로 변신했다. 이숭용 감독은 지난해 시즌 도중부터 박성한에게 '리드오프' 자리를 맡기고 있는데, 1번타자 겸 거의 전 경기를 뛰는 유격수라는 체력적 부담이 많은 자리에서 오히려 자신의 가치를 빛내고 있다.

15일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 두산의 경기. SSG 박성한이 숨을 고르고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.15/

올해 활약은 박성한 개인적으로도 매우 중요하다. WBC 대표팀에 발탁되지 못해 자존심도 상했고, 아직 한번도 수상하지 못한 골든글러브에도 다시 도전장을 내밀 수 있는 적기가 찾아왔다. 여기에 2027시즌이 끝난 후 첫 FA 자격을 얻는만큼, 다년 계약에 대한 가능성도 고려하지 않을 수 없다.

SSG 구단 역시 올해 FA를 앞둔 최지훈이나 내년 FA가 되는 박성한까지 장기적 관점에서 여러 시나리오를 검토하고 있다. 다만, 박성한이 지금의 페이스를 유지한다면 자연스럽게 몸값도 오를 수밖에 없을 전망이다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com