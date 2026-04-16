'아내·딸 15년 숨긴' KCM, 가족사진 공개..."여기까지 15년 걸렸다"

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[스포츠조선 김수현기자] 14년간 가족들을 숨겼던 가수 KCM이 가족사진을 당당하게 공개했다.

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16일 KCM은 "여기까지 오는데 15년이 걸렸네요. 막상 돌아보면, 뭐가 그렇게 어려웠을까 싶기도 하고요"라며 속내를 털어놓았다.

KCM은 "그 시간 동안 묵묵히 믿고 함께 와준 우리 가족에게 미안하고, 또 진심으로 고맙습니다"라고 털어놓았다.

이어 "이 순간을 예쁘게 담아주신 포토그래퍼님, 그리고 이런 기회를 만들어주신 슈퍼맨이 돌아왔다 제작진 분들께도 마음 깊이 감사드립니다"라며 인사했다.

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그는 "아직 서툴고, 우리 가족의 모습이 조금은 불편하게 느껴지실 수도 있겠지만 너그러이, 따뜻한 마음으로 예쁘게 봐주시면 정말 감사하겠습니다"라 당부했다.

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그러면서 "이 마음 잊지 않고 앞으로 더 열심히, 더 단단하게 살아가겠습니다"라며 다시금 다짐했다.

현재 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연하고 있는 KCM은 최근 첫째 딸 시연 양을 공개하며 화제가 됐다.

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과거 연대보증 사기로 수십억 원대의 빚을 지게 된 KCM은 혼인신고조차 뒤늦게 할 수밖에 없었다 밝힌 바 있다.

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한편 KCM은 2022년 1월 뒤늦게 혼인신고 사실을 알렸으며, 지난해 3월 두 딸의 존재를 공개했다.

또 KCM 부부는 지난해 12월 셋째 아들을 얻으며 세 아이의 아빠가 됐다.

shyun@sportschosun.com