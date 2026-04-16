“육중완, 이 정도면 알코올 중독” 아침부터 캔맥→소주…결국 터진 ‘건강 우려’

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 육중완이 결혼 10년 차 일상을 공개한 가운데 아침부터 이어진 음주 장면이 포착되며 시청자들 사이에서 우려의 목소리가 커지고 있다.

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지난 14일 공개된 SBS '동상이몽 시즌2 - 너는 내 운명' 예고편에서는 그간 공개되지 않았던 육중완의 결혼 생활이 공개됐다.

영상 속 육중완은 아침에 눈을 뜨자마자 캔맥주를 꺼내 마시는 모습을 보였다. 이어 배달 음식과 함께 소주까지 곁들이며 혼자 술자리를 이어갔다.

특히 아무렇지 않게 이어지는 '아침 음주' 장면은 시청자들에게 적지 않은 충격을 안겼다. 식사 후에도 뒷정리를 하지 않은 채 소파에 누워 휴대전화를 보는 모습까지 더해져 10년 차 결혼 생활이라고는 믿기 어려운 일상이 그대로 담긴 것.

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이후 육중완은 외출 중인 아내에게 전화를 걸어 "심심하다. 언제 오냐"고 물었고 아내는 "혼자 있는 시간을 충분히 즐겨라"고 답해 온도차를 보였다. 아내의 담담한 반응과 달리 혼자 술을 마시며 시간을 보내는 육중완의 모습이 대비를 이루며 더욱 눈길을 끌었다.

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예고편이 공개된 직후 온라인에서는 다양한 반응이 쏟아졌다. 일부 시청자들은 "아침부터 술은 건강이 걱정된다", "웃고 넘기기엔 생활 패턴이 심각해 보인다", "이 정도면 습관이 아니라 문제 아닌가" 등 우려를 드러냈다. 반면 "예능 연출일 수도 있다", "캐릭터일 뿐"이라는 의견도 이어지며 엇갈린 반응을 보이고 있다.

한편 육중완은 1980년생으로 록밴드 '장미여관' 보컬로 활동하며 '봉숙이', '퇴근하겠습니다' 등 현실적인 감성의 음악으로 사랑받았다. 이후 MBC '나 혼자 산다'를 통해 솔직한 일상과 인간적인 매력으로 큰 인기를 얻었고 2016년 오랜 친구였던 비연예인과 결혼해 화제를 모았다.

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육중완의 결혼 생활이 공개될 '동상이몽2 - 너는 내 운명'은 오는 21일 오후 10시 30분 방송된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com