이수경, 교통사고 당했다…처참한 외제차 상태에 경차 구매 "두 달 넘게 입원"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 이수경이 교통사고를 당했다.

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16일 이수경의 유튜브 채널에서는 '이수경 벤츠 사고썰…'입원' 보내고 깨달았습니다. 내 차는 내가 관리한다. 차량 셀프 점검 비법 공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이수경은 "봄을 맞이해서 차량을 점검하러 간다"며 외제차와 경차를 소개했다. 제작진은 "차가 2대냐"고 놀랐고 이수경은 "이 귀요미 차는 입양한지 얼마 안 됐다. 가슴 아프게 온 차다. 오른쪽에 보이는 차가 얼마 전까지 굉장히 많이 아팠다. 앞면이 전체적으로 부상을 당했다"고 교통사고를 당했다고 밝혔다.

이어 처참한 교통사고 흔적이 공개됐다. 이수경의 외제차는 전면부가 전부 박살난 모습. 이수경은 "페이스 리프팅을 한 수준이다. 전치 2달 정도? 생각보다 너무 수리기간이 길어져서 그 사이에 움직일 수 있는 수단이 필요했는데 우연치 않게 바로 픽업해서 가지고 올 수 있는 차량이 있어서 바로 데리고 왔다. 안 데려왔으면 큰일날 뻔했다. 두 달 만에 (정비소에서) 나왔다"고 밝혔다.

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제작진은 "사고가 나면 보통 렌트를 하지 않냐. 차 새로 살 생각은 안 하는데"라고 물었고 이수경은 "렌트가 생각보다 비싸더라. 그리고 렌트했다가 혹시라도 또 사고가 나면 그거까지 감당이 안 될 거 같았다. 이 친구가 안 나올 경우도 대비해야 하지 않았냐. 언제 나올지 모른다더라"라고 토로했다.

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이수경은 교통사고 경위에 대해 "저희 집 주차장 입구에 화단이 있는데 끝 쪽 어딘가에 목줄 안 한 강아지가 나타났다. 강아지는 항상 돌발상황이라는 게 있지 않냐. 걔가 아무리 보고 있다 해도 튀어나올 수 있다"며 "걱정해서 보다가 차가 기둥 쪽으로 쏠렸다. 주차장 입구 쪽 벽을 박았는데 벽은 멀쩡한데 차가 중경상을 입었다. 보험사에서 다 보고 갔는데 다 멀쩡한데 제 차만. 눈알도 뽑히고 두 달 넘게 병원에 입원해있다 나왔다"고 털어놨다.

wjlee@sportschosun.com