홍진경, 자연분만 출산 쉬웠다.."키크고 날씬하면 출산에 유리"(옥문아)

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[스포츠조선 김소희 기자] 모델 홍진경이 출산에 최적화된 신체라고 자랑했다.

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16일 KBS2 옥탑방의 문제아들 측은 "성(性), 우리가 다 알려줄게! 김지연 & 추성일"이라는 제목의 선공개 영상을 공개했다. 영상에는 '성교육 일타강사'로 알려진 산부인과 전문의 김지연과 여성의학 콘텐츠로 누적 조회수 1억 뷰를 기록한 추성일 전문의가 출연한다.

이날 자연분만으로 딸을 출산한 홍진경은 통증을 최소화하며 출산할 수 있었던 자신의 경험담을 전해 이목을 집중시켰다. 그는 "자연분만을 했는데 처음 겪어보는 공포였다"며 당시 긴장됐던 순간을 떠올리면서도 "아기는 정말 빨리 낳았다"고 말했다.

이에 송은이는 "그게 보이냐"고 궁금해했고, 김지연 전문의는 "일반적으로 키가 크고 마른 체형이 순산에 유리하다"고 설명했다. 홍진경 역시 "맞다. 저는 정말 쉽게 낳은 편이었다"고 공감했다.

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이를 들은 '단신' 송은이와 김숙이 "우리는 힘들겠다"며 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 만들기도 했다.

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이어 홍진경은 무통주사에 대한 자신의 경험도 밝혔다. 그는 "무통 주사를 맞으면 배가 안 아프니까 힘을 줘야 할 때 힘을 못 준다"면서 "나는 약효가 있을 때 아이를 낳으려고, 수축 그래프를 보면서 수치가 올라갈 때 스스로 힘을 줬다"며 당시 상황을 생생하게 설명했다.

그러면서 "분만실에서 거의 내가 의사였다"고 너스레를 떨며 '셀프 분만 지휘' 에피소드를 전해 웃음을 자아냈다.

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한편 홍진경의 출산 관련 에피소드는 16일 오후 8시 30분 방송에서 공개된다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com