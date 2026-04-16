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“쓰으읍 탈락” 금발 돌싱녀 면전서 충격 발언...‘돌싱N모솔’ 역대급 무례남 등판

“쓰으읍 탈락” 금발 돌싱녀 면전서 충격 발언...‘돌싱N모솔’ 역대급 무례남 등판
“쓰으읍 탈락” 금발 돌싱녀 면전서 충격 발언...‘돌싱N모솔’ 역대급 무례남 등판
“쓰으읍 탈락” 금발 돌싱녀 면전서 충격 발언...‘돌싱N모솔’ 역대급 무례남 등판

[스포츠조선 조민정 기자] 연애 예능 '돌싱N모솔'에서 모솔남의 돌발 발언이 그대로 방송을 타며 시청자들에게 적잖은 충격을 안겼다.

14일 방송된 MBC에브리원·E채널 '돌싱N모솔' 1회에서는 세 번째 모솔남이 등장해 이상형을 밝히는 장면이 그려졌다.

그는 "외모보다 패션을 본다"며 "옷 잘 입고 치마가 잘 어울리는 스타일을 좋아한다"고 말했다. 하지만 첫 등장부터 정리되지 않은 머리에 안경, 코트와 정장에 롱패딩까지 더한 독특한 차림으로 눈길을 끌었다.

이후 두 번째 돌싱녀가 등장했다. 평소 화려한 스타일을 즐긴다는 그는 금발 헤어에 컬러렌즈, 퍼 숏코트와 화이트 팬츠를 매치한 아이돌 같은 비주얼로 등장해 시선을 사로잡았다.

문제는 그 다음이었다. 모솔남은 옆자리에 앉은 돌싱녀를 힐끗 보더니 곧바로 "탈락"이라고 중얼거렸다. 이어 "쓰으읍… 아닌 거 같"이라는 혼잣말까지 덧붙이며 노골적인 반응을 보였다. 작은 목소리였지만 바로 옆에 있던 돌싱녀에게 들릴 수 있는 거리였다는 점에서 더 큰 충격을 안겼다.

이를 지켜보던 스튜디오 역시 당혹감을 감추지 못했다. 넉살은 "육성으로 저 말을 했다고?"라며 놀랐고, 김풍 역시 "속마음을 그대로 말한다"며 어이없다는 반응을 보였다.

방송 직후 시청자들 사이에서도 논란이 이어졌다. "이건 무례한 수준이다", "상대 앞에서 탈락이라니 너무 심하다", "예능이라지만 선 넘었다"는 반응이 쏟아지며 해당 장면을 둘러싼 갑론을박이 이어지고 있다.

한편 '돌싱N모솔'은 매주 화요일 오후 10시에 방송된다.


조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

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