이효리, 부친상 슬픔 속 요가원 출근..이상순은 핼쑥해진 얼굴로 DJ 복귀

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 이상순과 이효리가 가족상을 치른 뒤 차례로 일상에 복귀했다.

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16일 이효리가 운영하는 아난다 요가원 공식 계정에는 별다른 설명 없이 여러 장의 사진이 공개됐다. 사진에는 이른 아침부터 수련에 나선 수강생들의 모습이 담겼다. 이를 통해 이효리가 다시 일상으로 돌아왔음을 짐작케 했다.

이상순 역시 장인상을 치르기 위해 잠시 자리를 비웠던 라디오 '완벽한 하루 이상순입니다' DJ로 지난 15일 복귀하며 청취자들과 다시 만났다.

특히 '완벽한 하루' 측은 방송을 마친 뒤 이상순이 게스트 토마스쿡과 함께 찍은 사진을 공개해 눈길을 끌었다. 발인 하루 만에 DJ석으로 돌아온 이상순은 다소 핼쑥해진 얼굴에 옅은 미소를 띠고 있어 보는 이들의 안타까움을 자아냈다.

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앞서 이효리는 지난 12일 부친 고(故) 이중광 씨를 떠나보내는 아픔을 겪었다. 생전 방송을 통해 아버지의 투병 사실을 전하며 애틋한 마음을 드러냈던 그는 남편 이상순과 함께 상주로 빈소를 지켰다.

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고인의 발인은 지난 14일 엄수됐으며, 장지는 충북 음성군 선영에 마련됐다. 장례 기간 동안 핑클 멤버 옥주현, 이진, 성유리가 빈소를 찾아 고인을 추모하며 이효리의 곁을 지켰다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com