"드루와"…'데스게임' 곽튜브→키키 지유 합류, 새 판 짠 시즌2로 22일 첫 공개

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[스포츠조선 조지영 기자] 넷플릭스 '데스게임'이 더욱 강력해진 새 출연자들과 함께 시즌2로 컴백한다.

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오는 22일 첫 공개되는 넷플릭스 일일예능 '데스게임2: 최후의 승자'는 매주 토너먼트 방식으로 단 한 명의 최후의 승자를 가리는 뇌지컬 파이널 매치다. 시즌1에서 우승의 증표로 제공된 시드 개수에 따라 토너먼트로 진행될 예정. 그동안 진행된 시즌1의 1:1 매치가 시즌2로 이어지는 빌드업으로 역대급 그랜드 파이널을 향한 기대를 끌어올린다.

'데스게임2'에는 시즌1 출연자들과 함께 강력한 뉴페이스의 합류가 눈길을 끈다. '데블스 플랜'에서 활약했던 215만 여행 유튜버 곽튜브, '솔로지옥5' 출신 미스코리아 명문대생 박희선, 그리고 젠지 세대 특유의 발랄함과 승부욕을 겸비한 키키의 리더 지유까지 합류해 새로운 판을 예고하고 나섰다.

15일 공개된 티저 영상에서는 펭수의 "드루와"라는 도발과 함께 본격적인 토너먼트 방식이 베일을 벗으며 시선을 사로잡는다. 유리사, 허성범, 곽튜브, 박희선, 지유가 한자리에 둘러앉은 모습은 1:1 매치 중심이었던 시즌1과는 확연히 다른 구도를 보여주며 긴장감을 배가시킨다. 해설위원 장동민은 "1등만이 중요한 게임"이라고 강조하며 더욱 치열해진 승부를 예고했다.

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뉴페이스들의 활약에도 기대가 쏠린다. "빠니보틀 형보다는 잘할 것"이라며 자신감을 드러낸 곽튜브를 시작으로, 박희선은 "이래서 서바이벌 하는구나"라며 몰입한 모습을 보였고, 지유 역시 "가을 언니랑 같이 게임하면 재밌을 것 같다"고 말해 흥미를 더하고 있다.

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기존 출연진의 반격도 만만치 않을 전망이다. 유리사는 "탈탈 털어드리겠다. 아주 뼈까지"라며 시즌1 패배의 설욕을 다짐했고, 시드 1개씩을 보유한 박성웅과 펭수 역시 홍진호를 목표로 비장한 각오를 드러냈다. 박상현 캐스터와 해설위원 장동민의 깜짝 놀라는 리액션에 이어 플레이어들의 각양각색 표정이 포착되며 역대급 두뇌 싸움을 기대하게 만든다.

함께 공개된 포스터 역시 승부사들의 자신감 넘치는 눈빛을 담아내며 기대감을 더한다. 2회 우승을 기록한 최종 보스 격의 홍진호, 딘딘, 아이브(IVE) 가을을 비롯해 1회씩 우승한 펭수, 박성웅, 서출구 그리고 시즌2 첫 대결을 펼칠 곽튜브, 유리사, 박희선, 허성범, 지유까지 토너먼트 구도가 한눈에 담기며 시선을 사로잡는다. '뇌지컬 파이널 매치'라는 강렬한 문구와 함께 과연 최후의 승자가 누가 될지 궁금증을 높인다.

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더욱 강력하게 돌아온 '데스게임2: 최후의 승자'는 오는 22일 수요일 오후 5시 넷플릭스를 통해 첫 공개된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com