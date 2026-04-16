장영란, 딸에게 들킨 민망한 '속옷 상태'…"왜 이렇게 늘어났어"

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 장영란이 딸에게 속옷 상태를 지적받은 일화를 공개하며 웃음을 안겼다.

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지난 15일 유튜브 채널 'A급 장영란'에는 '잘나가던 이국주가 갑자기 일본 월세집으로 이사 간 이유는? (장영란 충격)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 장영란은 봄을 맞아 쇼핑에 나섰다며 "새 옷도 사고 속옷도 새로 샀다"고 밝혔다.

이어 "별 얘기를 다 한다"며 웃음을 보이던 그는, 딸에게 들은 뜻밖의 한마디를 전했다.

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장영란은 "우리 애가 놀라더라. '엄마, 왜 이렇게 (속옷이) 늘어났어?'라고 하더라"며 민망했던 상황을 털어놨다.

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이어 그는 현실적인 '엄마 공감' 발언으로 웃음을 더했다. "엄마들이 그렇다. 속옷을 한 번 사면 잘 안 바꾼다"며 "나이가 들수록 살이 변하고 숨 쉬기 힘드니까 타이트한 걸 피하게 된다"고 설명했다.

또 최근 새로 장만한 속옷에 대한 만족감도 드러냈다. 장영란은 "와이어 있는 건 힘들다. 결국 편한 게 최고다. 숨 쉬기 편한 게 중요하다"고 강조했다.

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솔직한 일상 고백으로 공감을 자아낸 장영란의 모습에 누리꾼들은 "너무 현실적이다", "엄마들 다 똑같다" 등의 반응을 보이고 있다.

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narusi@sportschosun.com