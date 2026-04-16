소녀시대 유리, 제주살이 고충 "김나영 왔다 가면 예약하기 어려워져"

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[스포츠조선 이우주 기자] 소녀시대 유리가 제주살이의 고충을 털어놨다.

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16일 유튜브 채널 '스테이폴리오'에서는 '취소 수수료 얼마나 냈는지 감도 안 옴'이라는 제목의 영상이 게재, 이상순과 유리의 만남이 그려졌다.

유리는 제주도와 서울을 오가는 근황에 대해 "일이 없을 때 제주도를 가는 건데 요즘에는 일이 있을 때 서울에 오는 걸로 바뀌었다"고 밝혔다.

이상순은 "우리는 제주도에 살면서 제주 여행을 많이 안 했다. 근데 얼마 전에 한번 제주에 잠깐 갈 일이 있었다. 가니까 너무 좋더라. 우리가 이런 좋은 데에 살았었구나. 그때는 몰랐었는데 자주 가야겠다는 생각을 했다"고 밝혔다.

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유리는 "비행기표를 당일날 끊고 가는 날도 되게 많다. 가면 돌아와야 되는데 돌아오는 비행기도 잡는데 일단 취소한다. 취소하고 하루 더 있고 하면서 3~4주 더 있는다"고 밝혔고 이상순은 "우리가 옛날에 제주 살 때는 서울에 오면 그렇게 재밌었다. '있을 거 다 있구나' 싶다"고 밝혀 유리의 공감을 자아냈다.

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두 사람은 서로에게 제주 숙소를 추천했다. 자주 갔던 숙소를 추천하던 유리는 "근데 여기도 김나영 언니가 왔다 가면 바로 예약하기 어려워지더라. 김나영 언니가 갔다만 오면 예약하기가 어려워진다"고 토로했다.

이상순은 "만약 숙소를 디자인한다면 어떻게 만들 거 같냐"고 물었고 유리는 "안 그래도 지금 만들려고 하고 있다. 빈집 재생 프로젝트를 하고 있다. 비효율적으로 머물고 있는 집이 제주도에 너무 많으니까 그 집을 재생산하고 재가공해서 사람들이 머물 수 있게 하려 한다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com