"집으로 유인 후 돌변" 유명 걸그룹 친오빠, BJ 성추행 혐의 '현행범 체포'

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[스포츠조선 이지현 기자] 유명 걸그룹 멤버의 가족으로 알려진 30대 남성이 여성 인터넷 방송인(BJ)을 성추행한 혐의로 경찰에 체포돼 조사 중이다.

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16일 채널A 보도 등에 따르면 서울 강남경찰서는 인터넷 방송인 여성 A씨의 신고를 받고 출동해 30대 남성 B씨를 현행범으로 체포했다.

B씨는 전날 저녁 서울 강남구 한 식당에서 A씨와 처음 만난 뒤, 자신의 집으로 데려가 강제추행한 혐의를 받는다. A씨는 B씨가 자신과의 '식사 데이트권'을 구매해 함께 술자리를 가졌으며, 당시 "성적 접촉은 하지 않겠다"는 약속을 한 뒤 자택으로 이동했다고 주장했다.

그러나 이후 B씨가 돌변해 성폭행을 시도했다고 A씨는 주장하고 있다. A씨는 위급 상황을 느끼고 화장실로 대피한 뒤 지인에게 도움을 요청했고, 해당 지인의 신고를 받고 출동한 경찰이 현장에서 B씨를 체포했다.

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B씨는 체포 과정에서 A씨와의 신체 접촉 사실은 인정하면서도, 강제성은 없었다는 취지로 혐의를 일부 부인한 것으로 전해졌다.

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경찰은 A씨가 성폭행 피해를 주장하고 있는 만큼, 현재 적용된 혐의 변경 가능성과 함께 구속영장 신청 여부 등을 검토하며 정확한 사건 경위를 조사 중이다.

한편 B씨가 유명 걸그룹 멤버의 가족인 것으로 알려지면서, 이번 사건의 파장은 더욱 커질 전망이다.

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olzllovely@sportschosun.com