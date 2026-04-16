김연아, '85억' 고급 빌라 선택 이유...♥고우림 "아내, 인테리어·건물 관심 많아"('홈즈')

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[스포츠조선 정안지 기자] 고우림이 "김연아가 인테리어나 건물이 관심도 많다"라고 말해 눈길을 끌었다.

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16일 방송된 MBC '구해줘! 홈즈'에서는 양세형이 '임장 꿈나무' 크로스오버 그룹 포레스텔라의 조민규, 고우림과 빌라의 편견을 타파하기 위한 '서울 빌라 특집' 임장을 떠났다.

이날 고우림은 본격 입장에 앞서 '아내분께서 예능 나갈 때마다 조언을해 주신다고 한다. 오늘도 조언해 줬냐'는 질문에 "조언까지는 아니지만 아내도 인테리어나 건물이 관심도 많고 좋아해서 부러워하더라"고 전했다. 이어 "예쁜 집 많이 보고 오라고 하더라"고 덧붙이며 김연아의 반응을 전했다.

그때 주우재는 "연아 님이 우리를 다 아시냐. 약간 머릿속에는 전설 속 인물처럼 등록돼 있다"라며 '연느님' 언급에 유독 조심스러운 반응을 보여 재미를 더했다.

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이에 지난번 촬영에서 고우림과 함께 입장을 다녀온 양세찬은 "첫 임장을 나랑 간 거 아냐"라고 물었고, 고우림은 "당연히 안다"라고 답했다. 이에 양세찬은 기쁨의 환호했고, 장동민은 "나는 모를 수도 있으니까 오늘 확실히 알게 해줄까"라면서 자리에서 벌떡 일어나 웃음을 자아냈다.

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한편 김연아, 고우림 부부 3년여 간의 교제 끝에 2022년 결혼, 서울 동작구 흑석동에 위치한 고급빌라 M 아파트에 신혼집을 꾸렸다. 해당 집은 김연아가 2011년 22억 원에 매입한 것으로, 현재 시세는 약 85억 원으로 전해졌다.

anjee85@sportschosun.com