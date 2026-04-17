양준혁, '양신' 탄생 비결 있었다…"고교 시절 직접 잡은 뱀 먹고 야구" ('사당귀')

사진 제공=KBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] '사장님 귀는 당나귀 귀' 양준혁이 '양신' 탄생의 특급 비결은 '뱀탕'이었다고 공개한다.

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오는 19일 방송되는 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀') 353회에서 양준혁이 '뱀 수프' 먹방을 펼쳐 눈을 휘둥그레지게 한다. 홀로 홍콩의 130년된 노포 식당에 들어선 양준혁은 "헝그리하고 힘이 없어요"라며 "베스트 메뉴 유 컨택" 등 냅다 한국어로 음식을 주문하더니 아는 영어 단어를 모두 사용하며 대화를 시도해 폭소를 자아낸다. 뜨끈한 국물 요리가 나오자 전현무는 "소통이 된 거야?"라며 기세로 밀어붙이는 양준혁의 대화법에 웃음을 터트리더니 "준혁이 형은 저 음식이 뭔지는 알고 먹는 거냐?"라며 동공지진을 일으킨다고.

양준혁이 폭풍 흡입한 음식은 바로 130년 된 홍콩 노포의 시그니처 메뉴인 '뱀 스프'. 양준혁은 "역시 뱀탕이야"라며 순식간에 한 그릇을 뚝딱해 먹방요정 정호영까지 깜짝 놀라게 한다. 특히 레전드 야구 선수 '양신'의 탄생 비결로 '뱀'을 꼽아 이목을 집중시킨다. 그는 "대구상고 시절 산을 깎아서 야구 훈련장을 만들다 보니 훈련장에서 뱀이 엄청 나왔다"라며 "돈이 없어 보약 같은 건 못 먹고 훈련장에 출몰하는 뱀을 잡아다 키웠다"라고 밝혀 놀라움을 자아낸다.모두를 깜짝 놀라게 만든 양준혁의 체력 비결 '뱀스프' 먹방은 '사당귀' 본방송에서 확인할 수 있다.

한편 KBS2 '사당귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분에 방송된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com