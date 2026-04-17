차주영, 반복적 비출혈→활동 중단 석달 만 드러낸 모습 “잠시 벗어본 마스크”

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 차주영이 수술 이후 3개월 만에 건강한 근황을 전하며 팬들의 반가움을 자아냈다.

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차주영은 16일 자신의 SNS에 "잠시 벗어본 마스크 아직 어색한 바깥공기. 아주 많은 정말 중요한 걸 알게 해준 이번 수술 일들. 걱정 마음 써주신 덕분에 조금씩 천천히 힘. 조심조심 삭제된 것만 같은 시간들 보내고 꺄하 봄이당"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 영상에서 차주영은 모자를 눌러쓴 채 차 안에서 카메라를 바라보고 있다. 수수한 차림에도 또렷한 이목구비가 시선을 끈다. 편안해진 표정과 장난기 어린 표정이 교차되며 회복 이후 여유를 되찾은 모습이 담겼다.

앞서 차주영은 지난 1월 반복적인 비출혈 증상으로 이비인후과 수술을 받으며 활동을 잠시 중단한 바 있다. 당시 소속사 고스트스튜디오는 "장기간 이어진 비출혈로 정밀 검사와 치료를 받아왔으며 더 이상 미루기 어려워 수술을 진행했다"고 밝혔다. 이후 회복과 경과 관찰을 위해 공식 일정에 불참해왔다.

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한편 차주영은 지난해 티빙 드라마 '원경'과 영화 '로비'에 출연했고 최근 영화 '시스터'와 지니TV 드라마 '클라이맥스'로 시청자들과 만났다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com