'대세' 양상국, 친정 '개그콘서트' 금의환향…'공개재판'→'언더카바' 활약

사진 제공=KBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] 개그맨 양상국이 친정 '개그콘서트'를 찾는다.

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19일 방송하는 KBS2 '개그콘서트'에서는 개그맨 양상국이 '공개재판'과 '언더카바' 두 코너에 출연한다. 지난 1월 '챗플릭스'에 출연한 지 3개월 만에 다시 한번 고향 방문이다.

'황금기수'로 불리는 KBS 22기 개그맨 양상국은 과거 '개그콘서트'에서 경상도 사투리로 독보적인 캐릭터를 뽐냈던 개그맨이다. '서울메이트'의 "확 마 궁디를 주 차삐까?", '네가지'의 "마음만은 턱별시다"가 대표적인 그의 유행어다.

양상국은 최근 지상파 간판 예능에 연달아 출연하며 '김해 왕세자', '경상도 사투리 앰배서더'로 불리며 '제2의 전성기'를 맞고 있다. 그런 그가 '공개재판'에 피고로 출석한다. 죄명은 '아직도 사투리 못 고친 죄'다. 검사 박성호와 변호사 박영진이 양상국의 사투리를 어떻게 공격하고 변호할지 관심이 쏠린다.

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또한 양상국은 화제의 새 코너 '언더카바'에도 출연해 한수찬에게 경상도 사투리의 정수를 전수한다. 양상국이 가르치는 '혼이 담긴 경상도 사투리'는 무엇일지 호기심을 자극한다.

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'심곡 파출소'에는 걸 그룹 앳하트가 출연한다. 이날 앳하트는 분실물이 있다면서 '심곡 파출소'의 문을 두드린다. 진짜 분실물을 찾으러 온 것인지, 아니면 다른 목적이 있는 것인지는 본 방송에서 확인할 수 있다.

한편, KBS2 '개그콘서트'는 19일 오후 11시 방송한다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com