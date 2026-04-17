'53세 모쏠' 심권호, 숨겨진 재력 공개..."광주 땅+자가 있다" 결혼 가능성↑

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[스포츠조선 김수현기자] TV CHOSUN 극사실주의 다큐 예능 '조선의 사랑꾼'에서 '53세 모쏠' 심권호와 '홍삼 여인'과의 핑크빛 관계가 드디어 드러난다.

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20일(월) 방송될 '조선의 사랑꾼' 선공개 영상에는 제주도 숙소에서의 비하인드가 공개된다.

특히 지난 방송에서 심권호의 투병 소식을 듣고 한달음에 자택으로 달려온 열성팬 '홍삼 여인'과의 관계가 집중 조명된다. 문자로 친근한 대화를 나누는 두 사람의 모습은 많은 이들의 궁금증을 자아냈다.

영상 속 심권호는 "나는 여자하고 운이 많이 없었다"며 '53년 차 모태솔로'로서의 삶을 자조 섞인 목소리로 털어 놓았다. 하지만 결혼에 대한 긍정적인 희망을 밝힌 그는 "나는 어머니에게 모아둔 돈 다 드렸다"며 "어머니가 광주에 땅이나 그런 걸로 다 해두셨다. 지금 살고 있는 곳도 자가로 소유한 집"이라고 밝혀, 결혼을 위해 모든 것이 준비된 면모를 드러냈다.

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이어 심권호는 "와이프가 있다면 와이프에게 다 맡길 것"이라고 선언하는가 하면, "내가 해야 할 일이 돈을 그렇게 많이 쓰는 일이 아니다"라며 자신의 검소한 생활 습관을 강조했다.

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과연 결혼을 위해 모든 준비가 돼 있는 '안정형 남편 후보' 심권호가 53년 차 솔로 역사를 깨고 연애결혼에 성공할 수 있을지 귀추가 주목된다.

한편, 다음 주에는 '홍삼 여인'과 심권호의 만남이 예고돼 있다. 베일 속 '홍삼 여인'의 정체와, 심권호와의 관계는 극사실주의 다큐 예능 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'에서 4월 20일(월) 오후 10시에 공개된다.

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shyun@sportschosun.com