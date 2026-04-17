[공식] 류승범 하차 '가족계획2', 배두나→로몬 이어 박병은 합류..빌런은 전혜진 캐스팅

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[스포츠조선 조지영 기자] 쿠팡플레이 시리즈 '가족계획'(김정민 각본·연출)이 시즌2 제작에 돌입, 대본 리딩 현장 스틸을 공개했다.

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대본 리딩 현장에는 연출 및 각본을 맡은 김정민 감독, 배두나, 백윤식, 박병은, 로몬, 이수현을 비롯한 주요 제작진과 출연진이 모였다. 시즌 1부터 호흡을 맞춰온 '가족'들의 합은 한층 견고해진 몰입감을 이끌어냈고, 새로 합류한 배우들의 날 선 연기가 더해지며 리딩 현장을 단숨에 뜨거운 열기로 달궜다.

먼저 시즌 1의 흥행 주역 배두나, 백윤식, 로몬, 이수현은 다시 한번 '가족'으로 뭉쳐 이야기의 중심을 잡는다. '브레인 해커' 엄마 한영수(배두나)는 냉철한 리더십을, 백강성(백윤식)은 괴팍하지만 묵직한 존재감을 이어가는 가운데, 아들 백지훈(로몬)과 딸 백지우(이수현)이 한층 성장한 모습으로 깊어진 가족의 결속을 그려낸다. 여기에 영수네 가족의 새로운 변곡점이 될 삼촌 백철용 역으로 박병은이 합류해 묘한 긴장감을 더할 예정이다.

이어 시즌 2를 더욱 강력하게 만들 새로운 빌런 라인업이 공개되어 기대감을 증폭시킨다. 박호산, 전혜진, 강기영, 백주희, 신성민, 이중옥 등 대표 연기파 배우들이 대거 합류, 이전과는 비교할 수 없을 만큼 확장된 '거대 악'의 체계를 구축하며 영수네 가족을 압박하는 빌런 군단으로 활약한다.

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대본 리딩 이후 배두나 는 "새롭게 등장하는 인물들이 첫 시즌보다 훨씬 더 무섭게 느껴졌다"고 전했고, 백윤식 또한 "다시 한자리에 모이게 된 것만으로도 감사하고 즐거운 시간이었다"고 소감을 밝혔다. 로몬은 "'가족계획'을 사랑해 주신 덕분에 다시 모일 수 있어 설레고 감사한 마음"이라고 전했으며, 이수현 역시 "익숙한 가족과 새로운 배우들이 만나 더욱 기대되는 현장이었다"고 소감을 밝혔다. 새로 합류한 박병은은 "시즌 1을 인상 깊게 본 작품이라 합류하게 되어 설레고, 새로운 시너지를 만들어가고 싶다"며 기대를 더했다.

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'가족계획'은 독창적인 세계관과 강렬한 전개, 블랙코미디적 요소를 결합한 새로운 서사로 국내외 시청자들의 호평을 받아왔다. 배두나의 여우주연상 수상과 유럽 최대 시리즈 축제 시리즈 마니아 페스티벌 초청을 통해 이미 압도적인 작품성을 입증한 바, 새 시즌은 더욱 확장된 세계관과 인물 간의 강렬한 충돌을 통해 한층 깊어진 서사를 선보일 것으로 기대를 모은다.

'가족계획2'는 과거를 숨긴 채 새로운 도시에 온 영수네 가족이 더 거대해진 악의 세력으로부터 서로를 지키기 위해 지옥 같은 복수를 완성해 나가는 이야기를 그린 작품이다. 배두나, 백윤식, 박병은, 로몬, 이수현, 박호산, 전혜진, 강기영, 백주희, 신성민, 이중옥 등이 출연하고 전편의 각본을 집필한 김정민 감독이 연출을 맡는다. 올해 하반기 쿠팡플레이에서 공개 예정.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com