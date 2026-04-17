김준현, "마운자로 맞았다" 충격 고백..."배가 안고파" 효과 후 결국 중단

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[스포츠조선 김수현기자] 코미디언 김준현이 비만 치료제를 맞아본 경험을 깜짝 고백한다.

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오늘(17일) 방송되는 코미디TV 예능 프로그램 '맛있는 녀석들'(이하 '맛녀석')은 김준현, 문세윤, 황제성, 김해준(이하 '뚱친즈')에게 손편지를 보내온 홍이수 어린이를 위한 '맛둥이 홍이수 특집'으로 꾸며진다.

이날 문세윤은 "내가 방송에서 얘기한 거 알지, 맛녀석 하는 동안 노 위고비, 노 마운자로"라고 선언한 사실을 언급한다. 이어 "꽂는 순간 은퇴야"라고 말하며 멤버들을 향해 "꽂았어, 안 꽂았어"라고 심문해 웃음을 자아낸다.

이 과정에서 김준현은 "나, 한 번 꽂았어"라고 비만 치료제를 맞은 사실을 털어놓으며 모두를 놀라게 한다. 이를 들은 멤버들은 동시에 "뭐?"라며 놀라움을 감추지 못하고, 황제성은 "배신자"라며 서운함을 드러낸다.

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김준현은 "나는 기본 단위로 시작해서 아침에 낫토랑 우유 한 컵 먹었어. 그런데도 배가 안 고픈 거야"라며 후기를 전하기 시작해 궁금증을 높인다. 그러나 "(한방에) 접었다"라며 반나절만에 약을 중단하게 된 이유를 밝혀 관심이 쏠린다.

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이를 들은 황제성은 "우리 한번 외치고 가자"라며 멤버들과 함께 손을 모으고, 뚱친즈 전원 "NO고비! NO운자로!"라고 외치며 유쾌한 결의를 다진다.

한편 '맛둥이 홍이수 특집'으로 꾸며지는 '맛녀석'은 17일 오후 8시 코미디TV에서 방송된다.

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shyun@sportschosun.com