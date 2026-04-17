'뽀블리' 박보영 흑화했다..생애 첫 범죄물 '골드랜드'서 웃음기 지운 파격 변신

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 박보영이 흑화한다.

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오는 29일 공개되는 디즈니+의 오리지널 시리즈 '골드랜드'에서 박보영은 금괴 밀수 사건에 휘말리게 된 세관원 김희주 역을 맡아 지금까지와는 전혀 다른 얼굴을 선보인다.

매 작품마다 안정적인 연기력과 흥행 성과를 입증해온 박보영이 이번에는 생애 첫 범죄 스릴러에 도전하며 새로운 장르에 도전한다. 그간 로맨틱 코미디부터 휴먼 드라마까지 장르를 불문하고 캐릭터에 완벽하게 녹아들며 대중의 절대적인 신뢰를 받아온 그가 이번 '골드랜드'에서 보여줄 새로운 얼굴에 그 어느 때보다 뜨거운 관심이 쏠리고 있다.

박보영이 연기하는 희주는 평범한 세관원에서 하루아침에 1500억이라는 거대한 욕망의 중심에 서게 되며 점차 변모해 가는 입체적인 인물. 특히 살아남기 위한 희주의 처절한 사투는 박보영의 거침없는 액션과 만나 극의 텐션을 최고조로 끌어올릴 전망이다. 쫓고 쫓기는 극한의 상황 속에서 바닥까지 떨어지는 인간의 본성과 독기를 날것 그대로 표현해 낸 박보영의 열연은 극의 긴장감을 팽팽하게 당길 것으로 기대된다.

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무엇보다 박보영은 생명의 위협 앞에서 무너져 내리는 인간의 본성과 욕망을 밀도 있게 그려내며 긴장감을 더한다. 또한 그는 살기 위해 타인의 숨통을 조여야만 하는 희주의 딜레마를 입체적으로 그려내며 시청자들을 지독한 욕망의 서사 속으로 끌어당길 예정이다.

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욕망과 생존 본능이 충돌하는 하드한 서사 속에서 기존의 사랑스러운 이미지를 내려놓은 박보영의 과감한 변신 역시 주목된다. 밝고 따뜻한 캐릭터로 사랑받아온 그가 보여줄 거칠고 냉혹한 얼굴은 점차 무너져 내리는 감정선과 차가운 눈빛 변화를 통해 강렬한 캐릭터 탄생을 예고한다.

러블리 이미지를 벗고 독기를 장착한 박보영이 '골드랜드'를 통해 또 하나의 인생 캐릭터를 탄생시킬 수 있을지 기대가 높아진다.

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'골드랜드'는 밀수 조직의 1500억 금괴를 손에 넣은 주인공이 탐욕과 배신이 뒤엉킨 아수라장 속에서 금을 독차지하기 위해 사투를 벌이는 금빛 욕망 생존 스릴러를 그린 작품이다. 박보영, 김성철, 이현욱, 김희원, 문정희, 그리고 이광수가 출연했고 '일년에 열두남자' '리치맨'의 황조윤 작가가 각본을, '수사반장 1958' '찌질의 역사'의 김성훈 감독이 연출을 맡았다. '골드랜드'는 오는 29일, 1~2회 공개를 시작으로 매주 2개의 에피소드를 공개해 총 10개의 에피소드로 만나볼 수 있다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com