'김지민♥' 김준호, '2세 임신' 얼마나 간절하길래..."예쁜 딸 소원" 기도까지

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[스포츠조선 김수현기자] '독박즈'가 청양 출신인 홍석천과 깜짝 접선한다.

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18일(토) 밤 9시 방송되는 채널S '니돈내산 독박투어4'(채널S, SK브로드밴드 공동 제작) 46회에서는 김대희x김준호x장동민x유세윤x홍인규가 '춘천의 아들' 강재준과 춘천 투어를 한 데 이어, '청양 출신' 홍석천을 만나 국내 여행을 이어가는 현장이 그려진다.

이날 '독박즈'는 강재준과 알찬 춘천 여행을 마친 뒤, 청양으로 향한다. 차를 타고 가던 중 김준호는 "청양 출신의 상남자를 미리 섭외했다"며 "청양에서 가장 큰 고추 동상 앞에서 만나기로 했다"고 알린다.

이에 '독박즈'는 청양의 랜드마크인 '천장호 출렁다리'를 찾아가, 다리 한 가운데 있는 '고추 주탑'을 발견한다. 그런데 '청양 여행 친구'로 출격한 홍석천이 '독박즈'를 반갑게 맞아 모두를 놀라게 한다. 홍석천은 "내가 청양 출신 연예인 중 가장 유명하다. 너희를 위해 특별히 고향에 내려왔다"며 일일 가이드를 자처한다.

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이어 그는 "이곳이 (자녀 준비 중인) 부부들이 소원을 빌러 오는 곳으로도 유명하다"며 '2세 계획'이 있는 김준호에게 "소원을 빌라"고 권한다. 떠밀리듯 소원 빌기에 나선 김준호는 '고추 동상'을 쓰다듬으며 "세상에서 가장 큰 고추 신께 비나이다. 예쁜 딸 낳게 해주세요!"라고 빌어 모두를 빵 터지게 만든다.

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유쾌한 분위기 속, 홍석천은 "청양에 왔으니 고추빵을 먹어봐야 한다. 또 내 첫사랑의 추억이 깃든 단골 중식당도 가자"고 외친다. 그러면서 그는 "그 식당 사장님 아들이 나보다 한두 살 형이었는데 양조위 닮아서 좋아했었다"라고 갑분 첫사랑의 추억을 소환한다.

그러자 '독박즈'는 "우리도 양조위 닮은꼴 있다"며 장동민을 가리킨다. 김대희는 "동민이가 형한테 잘 보이려고 미용 시술까지 하고 왔다"고 너스레를 떤다. 하지만 홍석천은 "어디가 양조위야? 이게 리모델링 한 거야?"라며, '보석함' 근처도 가지 못할 비주얼에 웃음을 터뜨린다.

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과연 홍석천이 강추한 고추빵의 맛이 어떠할지, 그리고 첫사랑의 추억이 깃든 단골 중식당이 어떻게 변했을지, '독박즈'와 홍석천이 함께한 청양 여행기는 18일(토) 밤 9시 방송되는 채널S '니돈내산 독박투어4' 46회에서 확인할 수 있다.

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shyun@sportschosun.com