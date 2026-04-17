'슬의생 교수' 이현균, 오늘(17일) 비공개 결혼...비연예인 신부와 인생 2막

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 이현균이 결혼으로 인생 2막을 연다.

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이현균은 17일 서울 모처에서 비연예인 예비신부와 웨딩마치를 울린다. 지난달 결혼 소식이 전해진 지 한 달여 만으로 예비신부가 비연예인인 만큼 구체적인 사항은 비공개로 진행된다.

이현균은 최근 다수의 작품에서 존재감을 드러내며 '신스틸러'로 활약해왔다. 디즈니+ '삼식이 삼촌', '메이드 인 코리아', 넷플릭스 '기생수: 더 그레이', '선산', tvN '별들에게 물어봐', '프로보노', '언젠가는 슬기로울 전공의생활', JTBC '서울 자가에 대기업 다니는 김부장 이야기' 등 다양한 플랫폼과 장르를 넘나들며 필모그래피를 쌓았다.

특히 '언젠가는 슬기로울 전공의생활'에서는 율제병원 산부인과 교수 조준모 역으로 깊은 인상을 남겼고, '서울 자가에 대기업 다니는 김부장 이야기'에서는 인사팀장 최재혁 역으로 현실감 있는 연기를 선보였다. '메이드 인 코리아'에서는 수사계장 김정환 역을 맡아 반전 서사까지 완성하며 연기 스펙트럼을 입증했다.

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결혼 이후에도 활동은 이어진다. 이현균은 올 하반기 방송 예정인 ENA 새 월화드라마 '신병4: 사보타주'에 출연하며 티빙 시리즈 '로또 1등도 출근합니다'에도 캐스팅돼 열일 행보를 이어갈 예정이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com