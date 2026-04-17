[공식] 모지리 초능력자 박은빈→차은우라니..'원더풀스' 5월 15일 공개 확정

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[스포츠조선 조지영 기자] 넷플릭스 시리즈 '원더풀스'(허다중 극본, 유인식 연출)가 공개일을 오는 5월 15일 전 세계 시청자를 찾는다.

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오는 5월 15일 공개를 확정한 '원더풀스'는 '이상한 변호사 우영우' '낭만닥터 김사부' 등 매력적인 캐릭터로 사랑받은 제작진과 박은빈, 유인식 감독의 재회로 기대를 모은다.

베일을 벗은 공개일 발표 포스터는 공중에 떠오르는 물체들 사이로 모여있는 'TEAM 원더풀스'의 모습으로 시선을 사로잡는다. 마냥 해맑은 은채니(박은빈)부터 집중하고 있는 모습의 이운정(차은우), 놀란 표정을 짓고 있는 손경훈(최대훈), 겁먹은 듯한 모습의 강로빈(임성재)과 '모지리들의 세기말 초능력 어드벤처'라는 카피는, 우연히 초능력을 얻게 된 이들이 마주하게 될 모험에 대한 기대감을 자극한다.

함께 공개된 예고편은 우연히 초능력을 얻게 된 해성시 공식 '모지리'들의 모습으로 단번에 눈길을 끈다. "우리 진짜 세트로 고장 났나 봐"라는 말과 함께 막무가내로 춤추는 채니의 모습은 해성시 개차반이라는 별명의 당사자답게 주변의 시선따위는 무시한 채 혼자만의 길을 가는 채니의 솔직 당당 면모를 톡톡히 드러낸다.

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이어 공중에서 책을 끌어오는 운정, 손에 휴대폰이 붙은 채 떨어지지 않는 경훈 그리고 자동차 문을 종이장 찢듯이 찢어버리는 로빈의 모습은 초능력을 얻게 된 이들이 어떻게 이를 활용하게 될지 궁금증을 자극한다. 특히, 초능력에 익숙하지 않은 경훈과 로빈은 자신들이 처한 상황에 당황한 듯한 모습으로 좌충우돌 초능력 적응기를 예고한다.

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마지막으로 시청에 봉사를 하러 온 해맑은 채니와 로빈, 떨떠름한 표정의 경훈과 당황한 운정은 이들의 예측불가한 케미스트리에 대한 기대를 높이는 동시에 '원더풀스'만의 유쾌한 웃음을 예고하며 기대를 한층 끌어올린다.

'원더풀스'는 1999년 세기말, 우연히 초능력을 가지게 된 동네 모지리들이 평화를 위협하는 빌런에 맞서 세상을 지키기 위해 고군분투하는 초능력 코믹 어드벤처를 다룬 작품이다. 박은빈, 차은우, 최대훈, 임성재, 김해숙, 손현주 등이 출연했고 허다중 작가가 극본을, '낭만닥터 김사부' '이상한 변호사 우영우' 유인식 감독이 연출을 맡았다. 오는 15일 넷플릭스를 통해 전 세계 공개된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com