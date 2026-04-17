BL 망상에 코피 터진 김향기, 러블리함 초과 '로맨스의 절댓값' 오늘(17일) 공개

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[스포츠조선 조지영 기자] 쿠팡플레이 시리즈 '로맨스의 절댓값'(이민주 각본, 이태곤·김준형 연출)이 현실과 소설을 넘나드는 대환장 케미를 예고하며 마침내 오늘(17일) 공개된다.

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공개된 예고 스틸은 보는 것만으로도 의주(김향기)의 험난한 일상이 그려져 웃음을 자아낸다. 핸드폰을 꽉 쥔 채 동공 지진을 일으키는 의주와 그 앞에 나타난 까칠한 냉미남 우수(차학연)의 투샷은 오해로 점철된 강렬한 첫 만남을 예고한다.

특히 옆집으로 이사온 꽃미남들이 하루아침에 학교 선생님으로 등판, 의주에게 체육 수업을 가르치는 기전(손정혁)과 칠판 앞에 서 있는 다주(김재현)의 모습은 파란만장한 학교생활을 기대케 한다.

길 바닥에 쓰러진 우수를 발견하고 어쩔 줄 몰라하는 모습부터, 무슨 일인지 쓰레기 더미를 비장하게 뒤지는 의주의 안타까우면서도 엉뚱한 모먼트는 보는 이들의 웃음을 유발한다. 여기에 테이프를 붙인 안경을 쓴 우수의 모습까지 더해지며 두 사람 사이에 터진 예측 불허 사건에 대한 궁금증이 폭발하고 있다.

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의주의 웹소설 '우린 친구였어' 속 캐릭터들 또한 스틸 속 등장하며 눈길을 이끈다. 붉은 계단 위, 현실과는 180도 다른 치명적인 분위기를 뿜어내는 우수와 동주(김동규)의 모습은 시선을 강탈한다. 특히 입술이 찢어진 채 당혹감을 드러낸 우수의 반전 비주얼은 현실 속의 하이틴과는 또 다른 짜릿한 재미를 선사할 예정이다.

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앞서 베일을 벗은 선공개 영상의 반응 또한 뜨겁다. 분리수거 중 기전과 동주의 대화를 엿듣고 발칙한 망상의 나래를 펼치다 결국 코피가 터져버린 의주의 모습은 예비 시청자들의 폭소를 유발했다. 현실 인물들이 소설 속 캐릭터로 재구성되는 이중서사는 오직 '로맨스의 절댓값'에서만 만날 수 있는 독보적 관전 포인트로 시청자들의 이목을 집중시킬 전망이다.

'로맨스의 절댓값'은 꽃미남 선생님들을 주인공으로 로맨스 소설을 쓰던 여고생이 현실에서 그들과 예상치 못한 순간들을 마주하며, 파란만장한 학교생활의 주인공이 되는 하이틴 시리즈다. 김향기, 차학연, 김재현, 손정혁, 김동규 등이 출연했다. 오늘(17일) 저녁 8시 쿠팡플레이에서 공개된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com