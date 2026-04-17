[공식] 아이유X변우석 '대군부인' 화제성 지붕킥..전 세계 가장 많이 시청된 韓시리즈 大기록

MBC 새 드라마 '21세기 대군부인' 제작발표회가 6일 조선팰리스 서울 강남에서 열렸다. 변우석, 아이유가 포토타임을 갖고 있다. 강남=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.06/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조지영 기자] 디즈니+를 통해 글로벌 스트리밍 중인 MBC 금토드라마 '21세기 대군부인'(유지원 극본, 박준화 연출)이 공개 5일 기준, 전 세계에서 가장 많이 시청된 한국 시리즈로 다시 한번 새 역사를 썼다.

Advertisement

디즈니+는 17일 "'21세기 대군부인'이 디즈니+ 글로벌 공개 5일 기준, 전 세계에서 가장 많이 시청된 한국 시리즈에 등극하며 압도적인 글로벌 흥행 신드롬을 입증했다"고 전했다.

특히 지난 4월 10일 첫 공개 직후, 각종 화제성과 시청 순위를 집계하는 플랫폼에서 상위권을 석권한 것은 물론 글로벌 언론과 시청자들의 뜨거운 호평이 이어지며 폭발적인 인기를 실감케 하고 있다.

언론과 시청자들은 배우들의 연기와 케미에 대한 극찬을 보냈고 작품의 미장센과 비주얼, 그리고 속도감 있는 전개에 높은 평가를 보냈다.

Advertisement

이처럼 '21세기 대군부인'은 믿고 보는 배우들의 탄탄한 연기 호흡은 물론, 한국적 요소를 세련되게 담아내며 K-시리즈의 매력을 전 세계에 알리고 있다.

Advertisement

'21세기 대군부인'은 이번 주 금, 토 3-4회를 공개하며, 계약 결혼 발표 이후 성희주(아이유)와 이안대군(변우석)의 한층 깊어진 관계를 그려내며 다시 한번 높은 몰입감을 선사할 예정이다.

'21세기 대군부인'은 21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로 모든 걸 다 가진 재벌이지만 신분은 평민이라 짜증스러운 여자와 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 있는 것이 없어 슬픈 남자의 운명 개척 신분 타파 로맨스를 다룬 작품이다. 아이유, 변우석, 노상현, 공승연 등이 출연했고 MBC와 디즈니+를 통해 매주 금, 토 방송된다.

Advertisement

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com