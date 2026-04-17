'100억 신혼집' 효민, 뒤늦게 남편 정체 밝혀졌다..."외모·인성까지 완벽"

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[스포츠조선 김수현기자] '신상출시 편스토랑' 김재중과 노희영이 절친 효민의 남편의 실체를 공개한다.

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4월 17일 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 계획요정 효민이 절친 노희영을 신혼집에 초대해 솔직한 이야기를 나눈다.

이 과정에서 노희영은 물론 스튜디오에 함께 출연한 김재중까지, 효민의 절친들이 효민의 남편에 대한 증언이 쏟아낸다고 해 '편스토랑' 본 방송이 주목된다.

이날 공개되는 VCR 속 효민은 노희영의 취향에 맞춰 애피타이저, 메인 요리, 디저트까지 모두 상큼한 오렌지색으로 빛나는 오렌지빛 한 상을 계획했다. 노희영은 '마녀'라는 별명으로 유명한 요리계의 큰손, 마케팅 전문가이자 '마스터셰프코리아' 시리즈에서 심사위원으로 활약하며 매의 눈으로 훗날 '흑백요리사' 우승자 최강록 셰프를 발굴해내기도 한 인물.

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노희영이 매의 눈으로 지켜보는 가운데, 이날 효민의 주방에는 요리 서바이벌 프로그램을 방불케 하는 긴장감이 감돌았다는 후문. 과연 어떤 일들이 벌어진 것일까.

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이날 노희영 고문은 냉정한 식사를 마친 후, 효민과 다양한 이야기를 나누던 중 효민에 대해 입에 침이 마를 정도로 칭찬 또 칭찬을 쏟아냈다. "효민이 똑 부러지게 자기 앞날을 개척하는 친구고, 볼 수록 대견하다"는 것. 뭘 하든 대충 하는 법이 없다고.

실제로 효민은 요리를 하나 해도 그 어렵다는 일식조리기능사 자격증을 취득할 정도로 집요하게 노력하고, 자기 이름을 건 브랜드들을 연달아 성공시키는 등 사업가로서도 왕성하게 활동 중이다.

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이어 노희영은 "결혼도 잘해서 정말 기특하다"라며 "처음에는 누구와 결혼한다는 건지 걱정됐다. 그런데 막상 만나보니 정말 괜찮더라. 학벌, 능력에 심지어 외모, 인성까지 완벽하고 다 좋더라"라며 결혼 역시 똑소리 나게 한 효민을 칭찬했다. 스튜디오에서 VCR을 지켜보던 효민의 또 다른 절친 김재중 역시 "(효민 남편) 실물이 엄청나다. 인성과 성품까지 완벽하다"라며 남편을 만났을 때의 에피소드를 털어놔 모두의 귀를 기울이게 했다.

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한편 효민 역시 남편에 대한 애정을 숨기지 않았다. 인플루언서로도 활약하고 있는 효민의 SNS 속 수많은 사진들을 찍어주는 사람이 바로 금손 남편이라고 자랑한 것. 효민의 "남편이 고생이 많아요"라며 쑥스러워해 웃음을 줬다.

김재중과 노희영 등 절친들까지 인증한 효민의 완벽한 남편 이야기, 효민이 '마녀' 독설가 노희영 고문을 특별히 초대한 진짜 이유, 효민의 노희영 맞춤으로 준비한 오렌지빛 한 상까지 공개되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'은 4월 17일 금요일 '불금야구' 중계가 끝나는 대로 방송된다.

shyun@sportschosun.com