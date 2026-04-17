'애주가' 장윤정, 촬영 전날에도 음주 "혼자하는 최고의 즐거움"(네고왕)

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 장윤정이 '연예계 대표 애주가'다운 솔직한 면모로 웃음을 안겼다.

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17일 유튜브 채널 '달라스튜디오'에는 "'숙취해소제 사다가 술 깬 적 있다 or 없다?' 숙취해소제 네고"라는 제목의 웹 예능 '네고왕' 4편이 공개됐다. '네고왕'은 소비자들의 의견을 모아 기업 대표와 파격적인 할인과 혜택을 이끌어내는 협상형 콘텐츠다.

이날 협상 품목은 숙취해소제였다. 평소 애주가로 잘 알려진 장윤정은 "오늘 날씨가 좋아 기분도 좋다"며 "오늘 내가 하기에 아주 찰떡인 아이템"이라고 말해 협상 품목에 대한 높은 만족감을 드러냈다.

다만 그는 "음주를 권하거나 지향하는 방송은 아니다"라고 선을 그으며 "건강하게 즐길 수 있는 음주 문화를 만들자는 취지"라고 덧붙였다.

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또한 장윤정은 '연예계 대표 애주가'라는 타이틀에 대해 "맞다. 어제도 마셨다"고 쿨하게 인정했다. 이어 "어제 남편과 함께 위스키 한 병을 비웠다"고 밝혀 현장을 웃음바다로 만들었다.

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그는 술을 마시는 이유에 대해서도 솔직하게 털어놨다. 장윤정은 "술은 제가 혼자 즐길 수 있는 최고의 즐거움"이라며 "각자의 삶에서 유일한 낙이 술인 분들도 있지 않냐. 술을 마신 뒤 괴롭지 않도록 숙취해소제를 잘 챙겨먹어라"라고 조언했다.

앞서 장윤정의 남편 도경완은 자신의 유튜브 채널 '도장TV'를 통해 부부의 건강 상태를 전했다.

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그는 부부의 음주에 대해 "일주일에 한 번씩 영상을 올리니 여러분들은 일주일에 한 번씩 볼 때마다 술을 먹으니까 '이것들이 매일 먹네?' 이렇게 생각하시는 거 같다"며 "말씀드리자면 일주일에 3일 정도 먹는다"고 말했다. 이어 건강검진 결과에 대해서는 "간, 위장 위주로 받았는데 결과만 두괄식으로 말씀드리면 깨끗한 걸로 나왔다. 용종 하나 있어서 그거 제거한 거 그 외에는 둘 다 없고 간 깨끗하고 잘 나왔다. 저희건강 걱정해주시는 분들이 너무 많아서 너무 감사하다"라고 전했다.

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한편 장윤정은 도경완과 2013년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com