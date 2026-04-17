KCM, 빚 때문에 15년 숨긴 아내·두 딸...결국 공개 "이제야 '우리' 됐다"

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 KCM이 15년감 숨겨야만 했던 아내와 두 딸을 공개한 소감을 밝혔다.

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17일 KCM은 "처음엔 둘이었고, 어느새 하나가 늘고, 또 하나에 하나가 더해져 정신없이 지나온 시간 끝에 '우리'라는 이름이 완성됐네요"라며 소중한 가족을 이룬 일을 전했다.

KCM은 "지나온 모든 시간이 이유가 되어 지금의 가족이 되었나 봅니다"라며 감격했다.

그는 "정말 응원해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 이렇게 노래로 음악으로 버틸 수 있게 해주신 팬분들께도 다시 한 번 고개 숙여 감사드립니다. 슈퍼맨처럼 더 열심히 노래하고, 더 진심으로 달려보겠습니다"라며 KCM의 가족들을 응원해준 이들에게 감사 인사를 전했다.

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현재 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연하고 있는 KCM은 최근 첫째 딸 시연 양을 공개하며 화제가 됐다.

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과거 연대보증 사기로 수십억 원대의 빚을 지게 된 KCM은 혼인신고조차 뒤늦게 할 수밖에 없었다 밝힌 바 있다.

한편 KCM은 2022년 1월 뒤늦게 혼인신고 사실을 알렸으며, 지난해 3월 두 딸의 존재를 공개했다.

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또 KCM 부부는 지난해 12월 셋째 아들을 얻으며 세 아이의 아빠가 됐다.

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shyun@sportschosun.com