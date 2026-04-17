‘흑백’ 윤주모 식당에 이동휘→박찬욱까지...'얼마나 맛있길래' 셀럽의 핫플 등극

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] '흑백요리사'로 얼굴을 알린 윤주모가 화려한 인맥을 공개하며 화제를 모았다.

Advertisement

윤주모는 최근 자신의 SNS에 "Good people"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 모델 김나영과 환한 미소를 짓고 있는 모습부터 박찬욱 감독이 식당 한켠에 앉아 진지한 표정으로 시간을 보내는 장면, 그리고 중식마녀 이문정 셰프와 함께한 유쾌한 인증샷까지 담겼다. 여기에 조째즈, 윤남노 등 다양한 분야 인물들이 함께해 시선을 끌었다. 윤주모가 운영 중인 '윤주당'을 찾은 '특급 손님'들의 면면이 단숨에 화제를 모았다.

특히 배우 이동휘가 해당 게시물에 "곧"이라는 짧은 댓글을 남기며 눈길을 끌었다. 이에 윤주모는 "만나요"라고 화답해 두 사람의 만남 성사 여부에도 관심이 쏠리고 있다.

Advertisement

윤주모는 넷플릭스 예능 '흑백요리사'를 통해 이름을 알렸다. 개성 있는 요리 스타일과 캐릭터로 주목받은 그는 운영하는 식당 '윤주당'을 중심으로 활동을 이어가며 방송을 비롯한 다양한 활동들을 이어가고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com