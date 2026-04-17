이시언♥서지승, 영화 같은 만삭화보의 반전…"포토샵 감사합니다"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 이시언이 아내 서지승과 영화 같은 만삭 화보를 공개하며 유쾌한 반전을 더했다.

Advertisement

이시언은 17일 자신의 SNS에 "만삭 촬영! 역시 즐겁고 행복한 순간이었다"며 여러 장의 사진을 게재했다.

이어 "너는 솔로 한혜진님께 감사 인사 남기겠습니다"라고 덧붙였다.

공개된 사진 속에는 아내 서지승과 함께한 만삭 촬영 현장이 담겼다. 웨딩드레스를 입은 서지승은 만삭의 배를 감싸 안은 채 환한 미소를 짓고 있으며, 이시언은 턱시도를 입고 밝게 웃으며 행복한 분위기를 자아냈다.

Advertisement

또 다른 사진에서는 숲속에서 반려동물과 함께 자연스러운 콘셉트를 연출하는가 하면, 실내 촬영에서는 웨딩 화보를 연상케 하는 분위기로 시선을 사로잡았다.

Advertisement

마치 영화 속 한 장면 같은 감성적인 컷들이 이어지며 눈길을 끌었다.

하지만 이시언은 "#포토샵 많이 한 듯 하지만 감사합니다"라는 해시태그를 덧붙이며 화보 분위기와는 다른 현실적인 농담으로 웃음을 자아냈다.

Advertisement

완벽한 비주얼 뒤에 숨겨진 그의 솔직한 한마디가 오히려 친근함을 더했다.

Advertisement

한편 이시언은 출산을 앞두고 아내와 함께 특별한 순간을 기록하며 예비 아빠로서의 설렘을 전하고 있다.

narusi@sportschosun.com