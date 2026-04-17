심현섭♥정영림, 결혼 1년 만 거제도 신혼여행 "경기 안 좋아, 외국 말고 국내여행 가라"

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[스포츠조선 김소희 기자] 개그맨 심현섭이 결혼 1년 만에 거제로 '스몰 신혼여행'을 떠나며 달달한 일상을 공개했다.

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17일 유튜브 채널 '정영림 심현섭'에는 "결혼 1주년 스몰 신혼여행 다녀왔습니다. 이야~ 시간 빠릅니다 ^^"라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상 속 심현섭, 정영림 부부는 결혼 1주년을 맞아 거제도로 여행을 떠난 모습이다.

두 사람은 지역 맛집에서 식사를 즐긴 뒤 카페에 들러 여유로운 시간을 보냈다. 특히 창밖으로 펼쳐진 이국적인 풍경이 눈길을 사로잡았다.

심현섭은 창밖을 바라보며 "우리 지금 크로아티아 온 거 아니냐"고 감탄한 뒤 "여기 어디냐"고 물었고, 이에 정영림은 "거제도 공곶이 마을로 들어가는 입구 쪽 카페"라고 설명했다. 푸른 하늘 아래 에메랄드빛 바다가 펼쳐진 풍경에 심현섭은 "여러분 꼭 와보셔라. 여긴 거의 외국이다"라며 연신 감탄을 쏟아냈다.

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이동 중에도 심현섭의 감탄은 이어졌다. 그는 "너무 좋다. 여기가 바로 거제도"라며 "요즘 경기가 안 좋다고 하는데, 기회가 된다면 꼭 한 번 와보시라"고 적극 추천했다.

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또한 "앞으로도 짧게 짧게 1박 여행을 다니면서 많이 소개해 드리겠다"고 밝혀 향후 콘텐츠에 대한 기대감을 높였다. 이어 "신혼여행치고는 소소하지만, 거제도도 충분히 좋은 신혼여행지가 될 수 있다"며 국내 여행의 매력을 강조했다.

이후 '바람의 언덕'까지 찾은 두 사람은 아름다운 절경에 다시 한 번 감탄했다. 심현섭은 "해외 나가지 말고 국내 여행 가셔라"라고 말하며 거제도의 매력을 거듭 전했다.

한편 심현섭과 정영림 부부는 예능 '조선의 사랑꾼'을 통해 인연을 맺고 지난해 4월 결혼식을 올렸다. 현재 두 사람은 2세를 위해 시험관 시술에 도전 중이며, 정영림은 '조선의 사랑꾼'을 통해 일을 그만두고 임신 준비에 집중하고 있는 근황을 밝힌 바 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com