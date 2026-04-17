'모자무싸' 고윤정 "박해영 작가의 새로운 페르소나? 부담보단 설레는 마음 커"

17일 상암 스탠포드호텔에서 열린 'jtbc토일드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 고윤정. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.17/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 고윤정이 박해영 작가의 새로운 페르소나라는 수식어에 기쁜 마음을 표했다.

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고윤정은 17일 서울 마포구 상암 스탠포드 호텔에서 열린 JTBC 새 토일드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'(이하 '모자무싸') 제작발표회에서 "'작가님께서 진짜 날 써주신 게 맞나' 싶을 정도로 감사한 마음이 들었다"라고 했다.

'모자무싸'는 잘난 친구들 사이에서 혼자만 안 풀려 시기와 질투로 괴로워 미쳐버린 인간의 평화 찾기를 따라가는 작품이다. '나의 아저씨', '나의 해방일지' 등을 통해 신드롬을 일으킨 박해영 작가와 '동백꽃 필 무렵', '웰컴 투 삼달리' 차영훈 감독이 의기투합해 기대를 모았다.

고윤정은 날카로운 시나리오 리뷰로 '도끼'라 불리는 영화사 최필름 PD 변은아로 분했다. 그는 박해영 작가의 새로운 페르소나라는 수식어에 대해 "부담보단 설레는 마음과 감사한 마음이 컸다. '작가님께서 진짜 날 써주신 게 맞나' 싶을 정도로, 영광스러운 마음도 들었다"고 전했다.

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이어 구교환과의 호흡에 대해 "선배와 함께 촬영하면서 부담감이 자연스럽게 사라졌다. 현장에서 일부러 선배한테 의지하려고 하진 않았는데, 자연스럽게 의지가 됐다"며 "선배가 대사 분량도 많으셔서, 저도 그 사이를 지루하지 않게 잘 채우고 싶었다. 근데 그 걱정이 무색할 정도로 제가 새로운 리액션을 하게끔 만들어주셨다. 저를 가만히 있지 못하게 해 주셔서, 매 테이크마다 자연스러운 리액션이 나왔다"고 만족감을 전했다.

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한편 JTBC '모자무싸'는 18일 오후 10시 40분 첫 방송된다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com