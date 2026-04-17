'모자무싸' 구교환 "영화감독 배역과 싱크로율? 동만이가 훨씬 더 사랑스러워"

17일 상암 스탠포드호텔에서 열린 'jtbc토일드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 구교환. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.17/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 구교환이 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다' 속 황동만 캐릭터와의 싱크로율을 언급했다.

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구교환은 17일 서울 마포구 상암 스탠포드 호텔에서 열린 JTBC 새 토일드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'(이하 '모자무싸') 제작발표회에서 "저도 영화감독을 꿈꾸고 있고, 영화를 대하는 태도는 비슷한 것 같지만, 동만이가 좀 더 사랑스럽고 안아주고 싶은 캐릭터인 것 같다"라고 했다.

'모자무싸'는 잘난 친구들 사이에서 혼자만 안 풀려 시기와 질투로 괴로워 미쳐버린 인간의 평화 찾기를 따라가는 작품이다. '나의 아저씨', '나의 해방일지' 등을 통해 신드롬을 일으킨 박해영 작가와 '동백꽃 필 무렵', '웰컴 투 삼달리' 차영훈 감독이 의기투합해 기대를 모았다.

구교환은 영화감독이라는 직함 뒤에 '무직'이라는 불안을 안고 살아가는 황동만으로 변신했다. 이에 그는 "영화감독 지망생인 줄 알았는데, 동만이는 누군가의 친구이자, 가족, 연인이자, 연출자였다"며 "작품이 영화 업계에 대한 이야기를 하는 것 같지만, 결국 우리, 당신이 주인공인 작품이다. 황동만은 여러분이다"라고 진심 어린 마음을 전했다.

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특히 구교환은 연기뿐만 아니라, 단편 영화감독으로서도 활약을 펼치고 있다. 캐릭터와의 싱크로율을 묻자, 구교환은 "저도 영화감독을 꿈꾸고 있고, 영화를 대하는 태도는 비슷한데, 표현 방식은 조금 다르다. 또 동만이와 저랑 닮은 캐릭터인가에 대해서도 생각해 봤는데 철저히 다르다. 동만이는 저보다 사랑스럽고 안아주고 싶은 캐릭터다"라고 말했다.

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아울러 '모자무싸'는 구교환의 첫 TV 주연작으로도 관심을 모았다. 그는 "12시간이 넘는 러닝타임 동안 브이로그 수준으로 카메라가 깊게 다가왔다. 지금도 촬영하고 있는 기분이 들고, 동만이를 아직 보내주기 어렵다"고 솔직하게 털어놨다.

한편 JTBC '모자무싸'는 18일 오후 10시 40분 첫 방송된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com