'백도빈♥' 정시아, 셋째 임신 고백했다가 딸 오열 "둘째는 사랑 못 받잖아"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 정시아가 딸에게 했던 만우절 거짓말을 고백했다.

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17일 유튜브 채널 '정시아 아시정'에서는 '정시아 반강제(?)로 시작된 정동길 데이트♥ 오늘 SNS 인생샷 뽑아볼게요(+만우절 셋째 썰)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

정시아는 백도빈과 함께 오랜만에 둘만의 데이트를 즐기기로 했다. 카페에서 정시아는 "만우절이지 않았냐. 제가 서우한테 동생 생겼다 했는데 울고불고 난리 났다. 너무 싫다더라. 더 웃긴 건 '그 나이에?'라고 했다"며 딸 서우에게 했던 거짓말을 공개했다.

이어 정시아는 딸 서우 양의 반응을 담은 녹음본을 공개했다. 셋째 거짓말을 들은 정시아의 딸은 "난 지금이 좋은데. 진짜 동생이 생겼다고? 지금 나이에? 성경에서 나오는 얘기 아니야? 거짓말 아니고 진짜? 유튜브 찍고 있어?"라며 놀란 반응을 보였다. 이어 서우 양은 "나 사랑 못받잖아. 둘째는 사랑 못 받잖아. 그래서 내가 셋째는 싫다고 얘기했는데. 나 망했네"라며 울먹였다.

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서우 양의 반응에 백도빈은 "그렇게 당황할 거라고 생각 못했는데 귀엽다"고 밝혔고 정시아는 "(서우가) 오빠의 마음을 조금 알겠다더라. 동생이 생겼을 때 얼마나 힘들었을지 오빠 마음을 이해하더라. 좋은 장난이었다"며 웃었다.

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wjlee@sportschosun.com