손담비, 초호화 야외 돌잔치서 눈물 펑펑 "날씨 안 좋아, 미안하다"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 겸 배우 손담비가 성대한 딸 돌잔치 현장을 공개했다.

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17일 유튜브 채널 '담비손'에서는 '해이 돌모임에서 생긴 일?|돌잡이 쟁탈전'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

딸 해이 양의 돌잔치를 앞두고 있는 손담비는 추운 날씨 탓에 걱정이 태산이었다. 손담비는 "날씨가 아직까지 추운데 어떡하지. 내 구두를 안 가져왔다. 내가 지금 집이라도 가까워서 망정이지"라며 "신발도 안 가져왔다 그래서 여기 준비해준 거 신고 지금 오빠 수트를 받아서 와야 되는데 촬영을 못하고 있다"고 발을 동동 굴렀다. 촬영이 지체되자 손담비는 스태프들에게 연신 사과를 하며 겨우 촬영을 마쳤다.

드레스를 차려 입은 해이 양은 물론 손담비 이규혁 부부도 화이트 슈트와 드레스를 갖춰 입고 하객들을 맞이했다.

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이규혁은 "날씨가 안 좋아서 걱정 많이 했는데 맑아져서 너무 다행이다. 우리 해이를 첫 번째 생일을 축하해주러 많은 분들 와서 감사하다. 오늘 준비한 것들이 있는데 마음껏 즐겨주시고 해이 앞으로 무럭무럭 자라는 거 응원해 주시라"라고 인사했다.

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손담비 역시 "와주셔서 너무 감사하고 벌써 해이를 낳은 지 1년이 됐다는 게 믿기지 않는데 해이 더 행복하게 키우겠다. 귀한 시간 내주셔서 감사하다"고 밝혔다.

이어 해이의 성장 일기를 영상으로 본 손담비는 울컥해 눈물을 보였다. 손담비는 "미안하다. 주택이다"라며 눈물을 닦았고 MC 허경환은 "뭐가 힘들었냐. 다들 당황하고 있다"고 물어 웃음을 안겼다.

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손담비는 "아이를 낳아보니까 이렇게 예쁜데 엄마 생각이 많이 나고 시아버님 시어머님이 오빠 태어나게 해주셔서 너무 감사하다는 생각이 들었다. 아기를 낳아보니까 그런 생각이 들어서 울컥했다"며 눈물의 이유를 밝혔다.

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그때 해이 양은 이규혁의 슈트를 적시는 소변 실수로 웃음을 안겼다. 이에 허경환은 "기저귀를 뚫고 나온 거냐. 대단하다"고 감탄했다.

wjlee@sportschosun.com