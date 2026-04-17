송지은, ♥박위와 갈등 고백 "혼자 떨어져있고 싶기도, 신혼 초 힘들었다"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 송지은의 남편 박위와 신혼 초 부부싸움을 고백했다.

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17일 유튜브 채널 '션과 함께'에서는 '박위♥송지은 부부가 아이를 갖기로 결정한 이유(결혼장려영상)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

결혼 후 힘들었던 점에 대해 "결혼하고 나서 당황스러웠던 게 혼자만이 시간이 하나도 없어졌다는 거다. 연애 때는 저녁에 집에 들어가서 제 시간이 있지 않냐. 결혼이라는 건 24시간 내내 한 공간 안에 있더라"라며 "저는 혼자 생각정리 할 시간도 필요하고 혼자 만의 소소한 취미생활도 중요한데 이 사람이 너무 좋지만 어떨 때는 혼자 떨어져있고 싶은 시간이 생겼다. 그걸 얘기가 하기가 너무 미안하더라. 그게 많이 눌려서 제가 결혼 초창기에 힘들었다"고 털어놨다.

이어 "저희가 항상 '두 분은 싸우거나 불편한 점 없냐'는 질문을 받는데 제 입장에서는 저희는 세 번 싸웠다. 근데 오빠는 한번도 안 싸웠다더라"라며 "저는 남들에게 나의 의견을 강력하게 피력하거나 토론해서 우리 사이의 의견을 맞춰본 경험이 없었다. 늘 제가 맞춰서 친구들과 싸운 적이 없었다. 근데 결혼 하고 나니까 맞춰야 될 게 한두 가지가 아니더라"라고 밝혔다.

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송지은은 "'나는 이래', '나는 이래' 라고 말하는 분위기가 나는 너무 불편했다. 얘기하면서 아무것도 아닌데 울기도 하고 오빠를 감정적으로 대했는데 그때마다 저는 그게 싸움이라 생각했다. 근데 그게 오빠는 우리의 대화였고 한 가지로 결론을 내기 위한 토론 과정이라 생각했더라"라고 밝혔다.

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이에 박위도 입을 열었다. 박위는 "실제로 결혼생활을 해보니까 너무 다르더라. 기본적인 성향은 같아도 성향 안에서 서로 추구하는 방식이나 취향이 너무 다르다. 저는 효율적인 사람이라 빨리 하려 하고 효율성을 추구하는데 아내는 천천히 완벽하게 하려고 한다"며 "이런 사소한 견해 차이가 일상 전반에 펼쳐져 있으니까 처음에는 살아온 방식이 다르니까 안 맞더라. '왜 저렇게 행동하지?' 이해가 안 됐는데 문제의 해답을 찾았다. 기본적인 건 아내가 답이라는 거다. 이 사람 자체를 인정하려 하니까 맞추는 개념이 아니어서 마음이 편해지더라"라고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com