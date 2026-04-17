'희소병 투병' 문근영, 팔 괴사 위험에 긴급수술 "삐끗한 팔 방치했다가 신경 다 죽어"

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[스포츠조선 이우주 기자] '유퀴즈' 문근영이 급성구획증후군 진단을 받았을 때의 심경을 밝혔다.

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17일 tvN '유퀴즈 온 더 블럭' 측은 배우 문근영의 출연 선공개 영상을 공개했다.

문근영은 2017년 급성구획증후군이라는 희소병을 투병하며 오랜 시간 재활에 힘썼다. 급성구획증후군은 근육, 신경, 혈관 등 압력에 이상이 생겨 발생하는 질환.

문근영은 "겨울 빙판길에 넘어지면서 팔목을 삐끗했다. 다음날 아침에 일어났는데 부어있더라. '부었나 보다' 생각하고 하루를 방치했다. 방치한 사이에 범위가 커지면서 큰 병원으로 갔다"고 떠올렸다.

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문근영은 "'이건 MRI 촬영을 해봐야 할 거 같다. 심각한 부분이 있는 거 같다' 해서 검사 해봤더니 급성구획증후군이었다"며 "골든타임을 이미 지나서 괴사가 시작 됐을 수도 있다 해서 긴급수술을 했다"고 털어놨다.

이후 세 차례 수술을 더 받고 긴 재활의 시간을 보낸 문근영. 문근영은 "신경들이 다 죽어있으니까 선생님이 (회복하는 데에) 한 1년 반~2년을 보신다더라. 그때는 이제 연기를 못할 수도 있겠다는 생각까지 했다"고 은퇴까지 고민했다고 고백했다.

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한편, 문근영이 출연하는 tvN '유퀴즈 온 더 블럭'은 오는 22일 방송된다.

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wjlee@sportschosun.com