손흥민 7번 무게감 '와르르', '눈치 실종 세리머니' 비판 폭주! '49년 만의 강등 위기' 토트넘 또 2026년 리그 첫 승 실패, 브라이턴전 2-2 무승부→강등권 유지

사진=사비 시몬스 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]토트넘의 강등권 탈출 희망이 다시 한번 꺾였다.

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토트넘은 19일(한국시각) 영국 런던의 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 브라이턴과의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 33라운드에서 2대2로 비겼다. 토트넘은 무승부로 인해 18위에 머물렀다.

토트넘은 이날 경기 통한의 실점에 고개를 숙였다. 전반 39분 페드로 포로의 선제골로 리드를 잡은 토트넘은 기세를 올렸다. 다만 리드는 오래 지속되지 못했다. 전반 추가시간 3분 미토마 가오루에게 동점골을 헌납하며 경기는 원점으로 돌아갔다.

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다시 한번 터진 토트넘의 득점, 주인공은 손흥민의 7번을 물려받은 사비 시몬스였다. 후반 32분 시몬스는 강력한 오른발 슈팅으로 브라이턴 골망을 흔들었다. 시몬스는 득점 이후 관중석으로 뛰어가 유니폼까지 벗으며 마치 승리의 기쁨을 누렸다. 하지만 때 이른 세리머니는 복선이었다. 토트넘은 후반 추가시간 다시 무너지고 말았다. 후반 추가시간 5분 케빈 단소를 뚫어낸 조르지니오 루터의 슈팅이 토트넘 골문을 갈랐다. 버텨내기만 했다면 승점 3점을 따낼 수 있는 상황에서 토트넘은 한 골의 리드를 지키지 못했다.

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팬들은 경기 이후 시몬스의 세리머니에 대해 "한 골 넣고 시즌을 구한 듯 굴었다", "에이스로서의 자격이 부족하다"고 지적했다. 일부 팬들은 "시몬스는 토트넘에 있는 것을 후회할 것"이라는 반응을 내비치기도 했다. 영국의 BBC는 '시몬스는 몇 분 동안 모든 감정을 경험했다'며 만감이 교차한 시몬스의 표정에 주목했다. 시몬스는 개인 SNS를 통해 '경쟁을 멈추지 않을 것이다'라고 세리머니 장면 사진을 다시 한번 올렸다.

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이번 패배로 토트넘은 다시 한번 감독 교체 효과도 누리지 못했다. 토트넘은 3월 A매치 기간을 활용해 감독을 바꿨다. 소방수로 부임했던 이고르 투도르와의 계약을 마무리하고, 로베르토 데 제르비를 선임했다. 데 제르비는 팔레르모, 사수올로(이상 이탈리아), 브라이턴(잉글랜드), 마르세유(프랑스) 등 유럽 5대 리그 구단에서 전술 역량으로 명성을 쌓은 인물이다. 토트넘이 오랜 기간 감독 후보로 고려했다고 알려졌다. 당초 데 제르비는 토트넘이 잔류를 확정한 이후 차기 시즌부터 감독직을 맡길 원했다. 토트넘은 강등 위기에서 데 제르비를 곧장 데려오기 위해 적극적인 구애를 펼쳤고, 이른 계약에 성공했다. 하지만 데 제르비 감독은 2경기 연속 첫 승 신고에 실패했다.

강등권인 18위에서도 벗어나지 못했다. 17위 웨스트햄(승점 32)과의 격차는 1점이지만, 웨스트햄은 아직 한 경기를 덜 치른 상황이다. 격차가 더 벌어질 수 있다. 아직 남은 5경기 일정에서 추격이 불가능한 상황은 아니다. 문제는 토트넘의 기세다. 2026년에 들어선 이후 리그에서 승리가 없다. 토트넘이 리그에서 마지막으로 승점 3점을 따낸 것은 2025년 12월 29일, 크리스털 팰리스전(1대0 승)이다. 이후 토트넘은 15경기에서 6무9패에 그쳤다. 확실한 반등 없이는 반전을 기대하기 어렵다. 토트넘은 38라운드까지 강등권을 벗어나지 못한다면 1977년 이후 49년 만에 2부로 추락하게 된다.

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데 제르비 감독은 그럼에도 희망의 불씨를 놓지 않았다. 그는 경기 후 "무승부가 패배처럼 느껴지지만, 아직 끝나지 않았다"며 "남은 5경기에서 승점 15를 따낼 수 있고, 우리 팀은 5연승을 할 능력이 있다. 나를 믿고 선수들이 따라와야 한다. 월요일 훈련장에 웃으며 나타나지 않을 사람은 당장 집에 가도 좋다. 슬퍼할 시간도, 부정적인 사람을 볼 시간도 없다"고 각오를 다졌다.

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한편 토트넘은 이날 경기 아쉬운 결과에도 반길만한 소식도 있었다. 제임스 매디슨이 8개월 만에 돌아왔다. 매디슨은 지난해 8월 한국 투어에서 전방십자인대 부상을 당한 이후 이번 경기에서 올 시즌 처음으로 명단에 포함됐다. 다만 경기에는 출전하지 못했다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com