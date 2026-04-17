박봄 "산다라박 마약 제발 없던 일로" 손편지 던지더니 '돌연 삭제'

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 2NE1 출신 가수 박봄이 멤버 산다라박을 향한 마약 관련 폭로를 쏟아낸 지 한 달 만에 장문의 손편지로 사과의 뜻을 전했다. 하지만 이 마저도 돌연 삭제하며 그의 심경이 오리무중으로 빠졌다.

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17일 박봄은 자신의 SNS를 통해 "국민 여러분들께"로 시작하는 세 장의 장문 손편지를 공개했다. 이 편지에는 멤버들 각각에 대한 애정을 전했다.

그는 가장 먼저 리더 CL(본명 이채린)을 두고 "퍼폼(perform)의 신"이라고 칭하면서 "즉흥적으로 구성이나 표정이나 모든 것들이 막 됩니다. 이채린은 되게 멋있는 사람입니다. 모든 걸 멋있게 해내는 사람"이라고 극찬했다.

또 막내 공민지에 대해서는 "우리나라 국보 무용으로 지정된 이은석 선생님의 외손녀로도 잘 알려진 공민지는 역시 옆에서 보니 피를 물려 받아 그런지 너무 자랑스럽다"고 표현했다.

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특히 박봄은 산다라박에 대해 이전과는 다른 애정을 쏟아냈다. 그는 "마지막으로 나의 산다라. 산다라는 필리핀의 공주입니다. 원래부터 팬이었습니다. 팀내에서 메인 보컬인 저와 같이 노래를 부르면 시너지가 나서 너무 예쁜 목소리"라고 칭찬했다. 이어 언니인데도 부끄러움을 무릅쓰고 얘들 앞에서 말을 들어도 아랑곳하지 않고 열심히 하는 악바리라고 묘사했다.

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그러면서 편지 하단에 "사실은 제가 그 마약 이야기, 그 이야기를 없었던 이야기로 해주셨으면 좋겠어서 쓴다"는 파격적인 문장을 남겼다. 이어 그는 "너무 아까워서, 4명이 만난 게 기적이기 때문에 제가 이렇게 편지를 쓴다"며 자신의 과거 논란이 2NE1이라는 팀의 가치를 훼손하는 것에 대한 고통스러운 심경을 토로했다.

하지만 해당 게시물은 돌연 삭제 됐다.

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한편 박봄은 박봄은 지난 3월 3일 자신의 SNS를 통해 "박산다라가 마약으로 걸려 그걸 커버하기 위해 나를 마약쟁이로 만들었다"는 충격적인 주장을 펼쳤다.

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논란이 커지자 박봄의 측근은 "건강상 불안정해 발생한 일"이라며 진화에 나섰고, 박봄 역시 글을 삭제하며 사태는 일단락되는 듯 보였다.

하루 뒤인 4일, 침묵하던 산다라박은 "마약 한 적 없습니다. 그녀가 건강하길 바랍니다"라는 짧은 문장으로 자신의 결백을 증명하는 동시에, 폭로를 저지른 동료의 상태를 먼저 살피는 '대인배'적 면모를 보였다.

다만, 박봄의 SNS 계정을 '언팔로우'하며 참담한 심경과 단호한 선 긋기를 간접적으로 드러냈다.

박봄은 2NE1 투어를 진행하던 중 건강상의 이유로 활동을 중단하고 현재 휴식기를 보내고 있다.

olzllovely@sportschosun.com