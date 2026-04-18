악뮤 이수현 "발 부서지는 고통"...1년 슬럼프 뒤 드러난 '충격' 몸 상태 ('고막남친')

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[스포츠조선 정안지 기자]악뮤 이수현이 "산티아고 순례길을 걸으며 '내가 아픈 게 내 탓이구나' 깨달았다"고 털어놨다.

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지난 17일 방송된 KBS 2TV 뮤직 토크쇼 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에는 악뮤(AKMU)가 출연해'고막남매'로서 본업 천재의 면모를 보여줬다. 이날 첫 번째 무대로 '소문의 낙원', '벌레를 내고'를 잇달아 선보인 악뮤는 관객들과 함께 춤을 추며 현장을 단숨에 축제 분위기로 만들었다.

이번 신곡에 대해 이수현은 "당시 겪고 있던 어려움을 이겨내고자 산티아고 순례길을 다녀왔다"라며 "그때 얼마나 내 몸 상태가 안 좋은지를 온몸으로 체감했다. 내 발이 부서질 것 같은데 그 이유가 나 때문이지 않나. '내가 나를 그동안 정말 많이 망가뜨렸구나'라는 깨달음을 얻고 돌아왔다"라고 산티아고 순례길이 신곡의 세계관에 영감을 줬음을 밝혔다.

악뮤는 팬들과도 노래로서 진정한 소통을 나누고 있다고 밝혔다. 그 중 이수현은 "지금 어두운 방 안에 있는데, 이번 노래 듣고 햇빛을 보려고 커튼을 열었다"라는 댓글을 언급하며 "앨범 내기 잘했단 생각을 했다"라고 말해 뭉클함을 자아냈다.

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각종 음원 차트에서 1위를 석권한 신곡 '기쁨, 슬픔, 아름다운 마음'에 대해 이찬혁은 "1위를 목표한 게 아니고 우리의 이야기로 낸 앨범이라는 것만으로도 의미가 있다고 생각했는데, 그게 많은 사랑을 받을 때의 기쁨은 형용할 수 없이 크다"라고 벅찬 심정을 드러냈다.

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악뮤는 마지막으로 '기쁨, 슬픔, 아름다운 마음'과 '햇빛 bless you' 무대를 아름다운 하모니로 선사했고, 감동한 관객들은 눈물을 흘리기도 했다.

anjee85@sportschosun.com