'오상진♥' 김소영, 둘째 출산 직전까지 업무 "출산 고통 모르겠다, 입덧이 더 고통"

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[스포츠조선 이우주 기자] 아나운서 출신 김소영이 둘째 아들을 무사히 출산했다.

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김소영의 유튜브 채널에서는 18일 '드디어 만난 둘째, 김소영 오상진 부부의 리얼 출산 브이로그'라는 제목의 영상이 게재됐다.

오상진 김소영 부부는 아침 일찍 진료를 보러 갔다. 오상진은 아기가 나오는 꿈까지 꿨다고. 오상진은 "제가 얼굴을 봤다. 긴장 된다"고 떨리는 마음으로 진료를 보러 갔다.

진료를 보니 이미 자궁문이 2mm 정도 열려있는 상태였다. 이에 두 사람은 곧바로 출산 준비에 들어갔다. 김소영은 "때가 된 거 같이서 병원에 가고 있다. 수아랑 포옹을 했다. 수아가 반짝이 응원봉을 들고 힘내라고 해줬다"며 출산을 하러 갔다.

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병원에 도착해 출산 준비를 마친 김소영은 편안한 마음으로 누워 있었다. 김소영은 "임신 기간이 너무 힘들다 보니까 출산의 고통을 딱히 잘 모르겠다. 임신 기간이 정말 죽음의 고통"이라며 "입덧이 나는 훨씬 힘들었다. 입덧은 '이러다 죽을 거 같다'는 정도의 아픔이 있는데 나 방금 무통 주사 꽂을 때도 척추에 꽂는데 씩씩하게 맞았다. 근데 입덧은 계속 토하니까"라고 토로했다.

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출산을 앞두고 있는 상황에서도 김소영은 직원들에게 업무 연락을 했다. 김소영은 "회사에 공지하고 있다. '업무 연락은 어떻게 하고 입금 요청은 어떻게 하고 회의는 몇 주 동안 어떻게 진행할 거다'(라고 남겼다.) 9시가 됐기 때문에. 직원 분들 출근 시간에"라고 CEO 다운 면모를 보였다.

진통이 오고 있는 와중에도 김소영에게는 업무 연락이 왔다. 오상진은 "찾지 말라고 한 거 아니었냐"고 했지만 김소영은 "나를 언제든지 찾으라 했다"고 밝혀 오상진을 황당하게 했다. 오상진은 "

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그만해. 최대한 안정을 해야지. 걱정된다"고 토로했다.

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드디어 분만이 시작됐다. 몇 번 힘을 준 끝에 김소영은 무사히 아들을 출산했다. 김소영은 "딱 하나를 바랐기 때문에 기쁘다. 건강하게 태어나는 것"이라고 순산에 기뻐했고 오상진 역시 "우리 애는 건강하게 잘 태어났다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com