'식포일러' 최강록 "전문 방송인 전향 NO! 새 식당 오픈 구상中"

사진=SBS

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[스포츠조선 조지영 기자] 최강록 셰프가 "방송인 전향 아니다"고 말했다.

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지난 17일 오후 서울 마포구에 위치한 상암 심스페이스에서 SBS 새 예능 '최강로드-식포일러'(이하 '식포일러') 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 최강록 셰프, 김도윤 셰프, 데프콘, 그리고 손정민·하정석 PD가 참석했다.

최강록은 '흑백요리사2' 이후 예능 출연을 하면서 외향적으로 바뀌었다는 질문에 "'흑백요리사2' 이후에 사회 생활이 조금 더 늘었다. 말을 안 하면 안 되고 안 끝난다. 쥐어 짜는 심정으로 임하고 있다. 프로그램 출연은 내 의지 보다는 다른 의지가 더 많이 작용하는 것 같다. 내가 필요하거나 쓰임이 있다면 진지하게 생각하려고 한다"고 털어놨다.

레스토랑 런칭 계획에 대해서는 "나는 전문 방송인이 아니다. 요즘 방송 쪽으로 길을 잡았냐는 질문을 받고 있는데 식당을 오픈 할 계획을 잡고 있다. 국수집 계획은 있고 나만의 색을 담아낼 수 있는 새로운 식당을 구상하고 있는데 몇 년 더 걸릴 수도 있다. 해보려고 시도 중이다. 방송은 시기가 있을 때, 쓰임이 있을 때 잠깐 잠깐 하게 되지 않을까 싶다"고 답했다.

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'최강로드-식포일러'는 진정한 맛쟁이들이 전국 방방곡곡을 떠돌아다니며 각자의 경험과 디테일한 요리 비법을 바탕으로 '맛의 스포일러(식포일러)'를 자처하며, 감춰왔던 맛의 비밀을 폭로하는 신개념 미식 예능이다. 최강록 셰프, 김도윤 셰프, 데프콘이 출연하고 '틈만 나면,'의 후속으로 오늘(21일) 오후 9시에 첫 방송된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com