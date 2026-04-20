'식포일러' 최강록 "김도윤과 본격 예능, '절교만 하지 말자' 다짐"

사진=SBS

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[스포츠조선 조지영 기자] 최강록 셰프와 김도윤 셰프가 '절교 호흡'을 고백했다.

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지난 17일 오후 서울 마포구에 위치한 상암 심스페이스에서 SBS 새 예능 '최강로드-식포일러'(이하 '식포일러') 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 최강록 셰프, 김도윤 셰프, 데프콘, 그리고 손정민·하정석 PD가 참석했다.

절친 김도윤 셰프와 미식 프로그램으로 호흡을 맞추게 된 최강록은 "촬영을 하면서 부딪히는 부분이 있더라. 브로맨스라기 보다는 반대쪽 호흡을 썼던 것 같다. 촬영이 끝나면 전화해서 '절교만 하지 말자'라고 하기도 했다. 이런 부분도 호흡이라면 호흡이라고 말할 수 있겠다. 아직 절교할 일은 없다"며 "김도윤 셰프가 아닌 다른 셰프와 호흡에 대해서는 "만약 다음 생이 있다면…, 여기까지만 하겠다"고 말을 아껴 장내를 웃게 만들었다. 그는 "프로그램을 보면 김도윤을 대체할 수 없다는 것을 알게 될 것이다. 나도 처음 보는 스타일의 셰프다"고 웃었다.

김도윤은 "최강록과 술도 자주 마시고 평소에 전화도 자주 하면서 더 친해졌다. 그런데 최강록이 절교 이야기를 한다. 그런 생각조차 안 하고 있다. 다른 셰프 파트너는 생각하지 않고 있다. 오직 최강록이다"고 일편단심 애정을 보냈다.

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'최강로드-식포일러'는 진정한 맛쟁이들이 전국 방방곡곡을 떠돌아다니며 각자의 경험과 디테일한 요리 비법을 바탕으로 '맛의 스포일러(식포일러)'를 자처하며, 감춰왔던 맛의 비밀을 폭로하는 신개념 미식 예능이다. 최강록 셰프, 김도윤 셰프, 데프콘이 출연하고 '틈만 나면,'의 후속으로 오늘(21일) 오후 9시에 첫 방송된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com